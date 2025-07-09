«Μαύρο» 10 ημερών στο μεγαλύτερο αντιπολιτευόμενο τηλεοπτικό δίκτυο της Τουρκίας - Ποινή για «μαύρο» και σε δεύτερο αντιπολιτευόμενο τηλεοπτικό δίκτυο, το HALK TV.

Συλλήψεις δημάρχων της αντιπολίτευσης στην Τουρκία - Τουρκικά ΜΜΕ: Όλα ξεκίνησαν με τον Ιμάμογλου, αλλά συνεχίζονται

Haber Global: «Εδώ μιλάμε για μια διαδικασία που ξεκίνησε με τον Εκρέμ Ιμάμογλου και τον Αχμέτ Οζέρ. Εδώ σας δείχνουμε όσους δημάρχους συνελήφθησαν και προφυλακίστηκαν. Είναι οι δήμαρχοι του Σισλί, Γκαζιοσμπάνπασα, Εσένγιουρτ, Αβτζιλαρ, Μπεϊλίκντουζου, Κιθτσούκτσεκμετζέ, Τζέιχαν, Σέιχαν, όπως τώρα και ο δήμαρχος της Αττάλειας Μουχιτίν Μποτζέκ. Όπως και ο Ζειντάν Καραλάρ των Αδάνων. Μόλις μάθαμε πως προφυλακίστηκε και ο Ζείνταν Καραλάρ, δεν προλάβαμε να το διορθώσουμε. Ο δήμαρχος της πόλης Αντίγιαμαν αφέθηκε ελεύθερος και θα βρίσκεται σε κατ' οίκον περιορισμό».

Μilliyet: Οι Έλληνες έχουν αεροπορική υπεροχή στο Αιγαίο. Τα Rafale με τους Meteor εγκλωβίζουν τα μαχητικά μας»

«Η Τουρκία θα αγοράσει Eurofighter και 40 Meteor για να επανέλθει η ισορροπία στο Αιγαίο»

«Ζωτικής σημασίας η αεροπορική ισορροπία στο Αιγαίο. Κάποιοι Έλληνες θέλουν βραχύβιο πόλεμο που θα τελείωνε με την υπεροχή της Ελλάδας»

Oζάι Σεντίρ, διευθυντής Milliyet: Η πραγματική ισχύς που στους αιθέρες του Αιγαίου μετέφερε την υπεροχή στην Ελλάδα ξεκίνησε με τον εντοπισμό των εχθρικών αεροσκαφών. Ακόμα κι αν τα συστήματα ραντάρ μας ήταν τα ίδια για την έγκαιρη ανίχνευση εχθρικών αεροσκαφών, αυτό που έδωσε πλεονέκτημα στην Αθήνα είναι οι πύραυλοι Meteor που παρέλαβαν από τη Γαλλία μαζί με τα αεροσκάφη Rafale. Οι πύραυλοι Meteor έχουν βεληνεκές 200 χιλιομέτρων και 100 χιλιομέτρων (Ζώνη Χωρίς Διαφυγή), την απόσταση πέρα από την οποία ο στόχος δεν έχει διαφυγή μετά την πυροδότηση.

» Ο πύραυλος AIM-120B, ο πιο συνηθισμένος στο απόθεμα της Τουρκίας, έχει μέγιστο βεληνεκές 70 χιλιομέτρων. Όταν η Ελλάδα απέκτησε μαχητικά αεροσκάφη Rafale από τη Γαλλία και πυραύλους Meteor, η ισορροπία στο Αιγαίο έγειρε εναντίον της Τουρκίας. Το σύστημα ραντάρ και οι πύραυλοι πέρα από την οπτική επαφή στα αεροσκάφη της έδωσαν στην Αθήνα ένα προβάδισμα έναντι της Άγκυρας.

» Η Τουρκία εργάζεται για την αποκατάσταση αυτής της ισορροπίας. Τα νέα από τη Γερμανία δείχνουν ότι δεν υπάρχουν προβλήματα με την αγορά του Eurofighter. Τα δικαιώματα ιδιοκτησίας για τους πυραύλους Eurofighter και Meteor ανήκουν σε μια κοινοπραξία, αλλά οι πωλήσεις όπλων πραγματοποιούνται από χώρα σε χώρα. Όταν η Τουρκία διαπραγματεύτηκε για τον Eurofighter, συμπεριέλαβε τους πυραύλους Meteor ως στοιχείο στο πακέτο. Μαζί με το αεροσκάφος, θα αγοραστούν 40 πύραυλοι Meteor. Αυτό αρκεί για να αποκατασταθεί η αεροπορική ισορροπία για την Τουρκία.

» Η αεροπορική υπεροχή στο Αιγαίο είναι ζωτικής σημασίας για την Τουρκία. Αυτή η υπεροχή λειτουργεί ως αποτρεπτικός παράγοντας, μειώνοντας την όρεξη των Ελλήνων για έναν βραχύβιο αεροπορικό πόλεμο που θα τελείωνε με την υπεροχή της Αθήνας».

Ένταση στο τουρκικό κοινοβούλιο - Βουλευτές της αντιπολίτευσης κατέλαβαν το βήμα

Φώναζαν συνθήματα για δικαιοσύνη και διαμαρτυρήθηκαν για τις συλλήψεις δημάρχων

Ο πρόεδρος διέκοψε τη συνεδρίαση.

Πηγή: skai.gr

