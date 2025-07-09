Ηχητικά ντοκουμέντα που έχει στη διάθεσή του το CNN αποκαλύπτουν ότι ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε μια ιδιωτική συγκέντρωση με δωρητές πέρυσι ότι κάποτε προσπάθησε να αποτρέψει τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν από το να επιτεθεί στην Ουκρανία, απειλώντας να «βομβαρδίσει τη Μόσχα» ως αντίποινα.

«Στον Πούτιν είπα, "αν μπείτε στην Ουκρανία, θα βομβαρδίσω ολόκληρη τη Μόσχα. Σας λέω ότι δεν έχω άλλη επιλογή"», ακούγεται να λέει ο Τραμπ κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης συγκέντρωσης χρημάτων το 2024, σύμφωνα με το ηχητικό. «Και μετά [ο Πούτιν] λέει κάτι σαν "δεν σας πιστεύω". Αλλά με πίστεψε κατά 10%».

Ο Τραμπ αργότερα ισχυρίστηκε ότι ανάλογη προειδοποίηση απεύθυνε στον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ σχετικά με μια πιθανή εισβολή στην Ταϊβάν, λέγοντάς του ότι οι ΗΠΑ θα βομβάρδιζαν το Πεκίνο ως απάντηση.

«Με νόμιζε τρελό», είπε ο Τραμπ για τον Σι, προτού σημειώσει ότι «δεν είχαμε ποτέ πρόβλημα».

Οι δηλώσεις, οι οποίες έγιναν καθώς ο Τραμπ προσπαθούσε να κερδίσει μια δεύτερη θητεία στον Λευκό Οίκο, ήταν μεταξύ εκείνων που καταγράφηκαν σε μια σειρά ηχητικών κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων που πραγματοποιούνταν για τη συγκέντρωση χρημάτων για το 2024 στη Νέα Υόρκη και τη Φλόριντα. Το ηχητικό δεν έχει προβληθεί προηγουμένως. Η προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ αρνήθηκε να σχολιάσει το περιεχόμενο αυτών.

Το ηχητικό δείχνει μια πιο απελευθερωμένη πλευρά του Τραμπ, την οποία ήταν πρόθυμος να αποκαλύψει πίσω από κλειστές πόρτες για να προσελκύσει πλούσιους δωρητές. Ο Τραμπ δεν ακούγεται όμως να μιλά μόνο για την κατά καιρούς επιθετική στρατηγική εξωτερικής πολιτικής του, αλλά και για την απέλαση φοιτητών διαδηλωτών και την άποψή του ότι «οι άνθρωποι της κοινωνικής πρόνοιας» θα ψηφίζουν πάντα Δημοκρατικούς.

Ο Τραμπ λέει ακόμα, ότι θα είχε αποτρέψει τις συγκρούσεις στην Ουκρανία και τη Γάζα αν ήταν πρόεδρος αντί για τον Τζο Μπάιντεν - έναν ισχυρισμό που συνεχίζει να επαναλαμβάνει καθώς τώρα αγωνίζεται να τερματίσει και τους δύο πολέμους.

Κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης συγκέντρωσης χρημάτων, ο Τραμπ καυχήθηκε επίσης ότι άσκησε πιέσεις σε πλούσιους συμμάχους να δωρίσουν δεκάδες εκατομμύρια δολάρια στην προεκλογική του εκστρατεία. Σε μια άλλη, έκανε μια προεπισκόπηση των προσπαθειών της κυβέρνησής του να απελάσει φοιτητές διαδηλωτές, ενώ παράλληλα αφηγήθηκε τις επαφές του με ξένους ηγέτες.

«Ένα πράγμα που θα έκανα είναι να διώξω από τη χώρα οποιονδήποτε φοιτητή διαμαρτύρεται», ακούγεται να λέει ο Τραμπ σε μια δεύτερη εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων κεκλεισμένων των θυρών, δεσμευόμενος να καταστείλει τις φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις στις πανεπιστημιουπόλεις. «Αυτοί οι άνθρωποι έκαναν ένα μεγάλο λάθος. Διώξτε τους από τη χώρα και νομίζω ότι αυτό θα το σταματήσει».

Αφού ένας δωρητής εξέφρασε την ανησυχία του ότι ορισμένοι από τους φοιτητές διαδηλωτές τελικά θα «κυβερνούσαν αυτή τη χώρα», ο Τραμπ πίεσε το κοινό να «είναι πραγματικά γενναιόδωρο» βοηθώντας τον να εκλεγεί.

«Αν με εκλέξετε, θα γυρίσουμε αυτό το κίνημα 25 με 30 χρόνια πίσω», είπε.

Σε μια άλλη εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων, ο Τραμπ πίεσε τους παρευρισκόμενους να δώσουν περισσότερα στην καμπάνια του, υποστηρίζοντας ότι οι Ρεπουμπλικάνοι βρίσκονταν σε μειονεκτική θέση επειδή «οι άνθρωποι που προστατεύονται από την κοινωνική πρόνοια θα ψηφίζουν πάντα Δημοκρατικούς».

«Τα συνδικάτα δίνουν πολλά χρήματα, οι δημόσιοι υπάλληλοι δίνουν πολλά χρήματα και έχουν το πλεονέκτημα της κοινωνικής πρόνοιας», είπε. «Το μόνο πράγμα που έχω να πω στους Εβραίους φίλους μου: Πρέπει να τους κάνετε να αρχίσουν να ψηφίζουν Ρεπουμπλικάνους».

Κατά τη διάρκεια αυτής της εκδήλωσης, ο Τραμπ καυχήθηκε επίσης ότι έπεισε έναν πλούσιο δωρητή, ο οποίος είχε προσφέρει μια δωρεά 1 εκατομμυρίου δολαρίων σε αντάλλαγμα για ένα γεύμα μαζί του, να αυξήσει το ποσό στα 25 εκατομμύρια δολάρια.

«Και το έκανε, μου έδωσε 25 εκατομμύρια δολάρια», είπε ο Τραμπ. «Είναι τρελό».

Πηγή: skai.gr

