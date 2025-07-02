Στα 16 εκατ. δολάρια «κλείδωσε» το ποσό που θα διαθέσει η Paramount, μητρική εταιρία του CBS, για τη διευθέτηση της αγωγής που είχε καταθέσει εναντίον της ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ειδικότερα, η αγωγή αφορούσε συνέντευξη που παραχώρησε τον Οκτώβριο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος καταφέρεται συχνά εναντίον των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, κατηγορώντας τα για παραπληροφόρηση και παραπλανητική κάλυψη των γεγονότων.

Σύμφωνα με το Reuters, το ποσό των 16 εκατ. δολαρίων θα διατεθεί στη μελλοντική προεδρική βιβλιοθήκη του Τραμπ και δεν θα δοθούν άμεσα ή έμμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο.

«Ο διακανονισμός δεν περιλαμβάνει δήλωση απολογίας ή μεταμέλειας» αναφέρει στην ανακοίνωσή της η εταιρεία.

Ο Τραμπ κατέθεσε αγωγή 10 δισ. δολαρίων κατά του CBS τον Οκτώβριο, ισχυριζόμενος ότι το δίκτυο επεξεργάστηκε παραπλανητικά μια συνέντευξη που προβλήθηκε στην εκπομπή «60 Minutes» με την τότε αντιπρόεδρο και υποψήφια για την προεδρία Καμάλα Χάρις για να «γείρει την πλάστιγγα υπέρ του Δημοκρατικού Κόμματος» στις εκλογές.

Σε δεύτερη αγωγή που κατατέθηκε τον Φεβρουάριο, ο Τραμπ αύξησε την αξίωσή του για αποζημίωση στα 20 δισεκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με την αγωγή που κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Τέξας, το CBS μετέδωσε δύο εκδοχές της συνέντευξης της Χάρις, στις οποίες φαίνεται να δίνει διαφορετικές απαντήσεις στην ίδια ερώτηση σχετικά με τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς.

Το CBS είχε χαρακτηρίσει την αγωγή «ανούσια» και είχε ζητήσει από τον δικαστή να απορρίψει την υπόθεση.

Η Paramount δήλωσε ότι συμφώνησε πως το «60 Minutes» θα δημοσιοποιούσε απομαγνητοφωνημένες συνεντεύξεων με μελλοντικούς υποψηφίους για την προεδρία των ΗΠΑ μετά την προβολή τους, με την επιφύλαξη τυχόν διορθώσεων όπως απαιτείται για νομικούς λόγους ή ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η επεξεργασία της συνέντευξης από το CBS παραβίασε τον Νόμο περί Προστασίας των Καταναλωτών του Τέξας για τις Παραπλανητικές Εμπορικές Πρακτικές, ο οποίος καθιστά παράνομη τη χρήση ψευδών, παραπλανητικών ή απατηλών πράξεων στο εμπόριο.

Ομάδες υπεράσπισης των μέσων ενημέρωσης δήλωσαν ότι η νέα χρήση τέτοιων νόμων από τον Τραμπ κατά των ειδησεογραφικών πρακτορείων θα μπορούσε να είναι ένας τρόπος παράκαμψης της νομικής προστασίας για τον Τύπο, ο οποίος μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για δυσφήμιση κατά δημόσιων προσώπων μόνο εάν πει κάτι που γνώριζε ή θα έπρεπε να γνωρίζει ότι ήταν ψευδές.

Ο διακανονισμός έρχεται καθώς η Paramount προετοιμάζεται για μια συγχώνευση 8,4 δισ. δολαρίων με τη Skydance Media, η οποία θα απαιτήσει την έγκριση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών των ΗΠΑ.

Πέρυσι, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ο Τραμπ απείλησε να ανακαλέσει την άδεια μετάδοσης του CBS εάν εκλεγεί.

