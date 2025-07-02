Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 20 περίπου τραυματίστηκαν σε ναυάγιο μαούνας χθες Τρίτη στον Κόλπο του Σουέζ, όπως ανακοίνωσαν σήμερα τα ξημερώματα αοι αιγυπτιακές αρχές.

Το Υπουργείο Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων ανακοίνωσε ότι έλαβε αναφορά από την εταιρεία Offshore Shukeir Oil Company Co. (OSOCO), που ανέφερε ότι το υπεράκτιο γεωτρύπανο Adam Marine 12 ανατράπηκε και βυθίστηκε το βράδυ της Τρίτης, με 30 μέλη πληρώματος και τεχνικούς επί του σκάφους.

Το ναυάγιο έγινε στην περιοχή της Τζάμπαλ ελ Ζέιτ, στη βορειοανατολική Αίγυπτο, περίπου 250 χιλιόμετρα από την είσοδο της Διώρυγας του Σουέζ, ανέφερε το υπουργείο μέσω Facebook. Δεν εξήγησε ωστόσο τους λόγους του δυστυχήματος.

«Έγινε αεροδιακομιδή τεσσάρων ανθρώπων που τραυματίστηκαν και άλλοι 18 διακομίστηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο Ελ Τζούνα», στην ανατολική Αίγυπτο, ενώ τα πτώματα «ακόμη τεσσάρων μεταφέρθηκαν στο γενικό νοσοκομείο στη Χουργάδα» (ανατολικά), ανέφερε το υπουργείο Υγείας μέσω X.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Υγείας Χάλεντ Άμπντελ Γαφάρ, καθώς και οι υπουργοί Πετρελαίου και Εργασίας, παρακολουθούν στενά την κατάσταση, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η Διώρυγα του Σουέζ, στον ομώνυμο Κόλπο, είναι θαλάσσια οδός στρατηγικής σημασίας για τις μεταφοράς από την Ασία στην Ευρώπη και αντιστρόφως.

Περί το 12% των εμπορευμάτων που διακινούνται διά θαλάσσης παγκοσμίως διερχόταν από αυτήν, προτού αρχίσουν στα τέλη του 2023 οι επιθέσεις των ανταρτών Χούθι της Υεμένης εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, σε ένδειξη αλληλεγγύης στους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, όπως τονίζουν.

Το 2021, πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, δυναμικότητας 200.000 τόνων, το Ever Given, προσάραξε σε όχθη της Διώρυγας του Σουέζ κλείνοντάς τη για έξι ημέρες, προκαλώντας και στην περίπτωση εκείνη οξύ πρόβλημα στο διεθνές εμπόριο διά θαλάσσης.

