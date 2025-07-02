ΗΠΑ: Τα αμερικανικά βομβαρδιστικά B-2 «πρέπει να επισκεφθούν την Υεμένη»

Απειλές κατά των Χούθι εξαπολύει ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ Μάικ Χάκαμπι δηλώνοντας ότι τα αμερικανικά βομβαρδιστικά B-2 «πρέπει να κάνουν μια επίσκεψη στην Υεμένη» μετά την αναχαίτιση πυραύλου των Χούθι

«Νομίζαμε ότι είχαμε ξεμπερδέψει με τους πυραύλους που έρχονταν στο Ισραήλ, αλλά οι Χούθι μόλις ''άναψαν'' έναν πάνω από εμάς στο Ισραήλ», σημείωσε ο πρέσβης μετά την πρώτη πυραυλική επίθεση από τον πόλεμο του Ιράν

«Ευτυχώς, το απίστευτο σύστημα αναχαίτισης του Ισραήλ σημαίνει ότι πηγαίνουμε στο καταφύγιο και περιμένουμε μέχρι να τελειώσουν όλα. Ίσως αυτά τα βομβαρδιστικά B2 πρέπει να επισκεφθούν την Υεμένη!» έγραψε ο πρέσβης στο X.

Η δήλωση του Χάκαμπι ήρθε μετά την αναχαίτιση πυραύλου από την Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία το βράδυ της Τρίτης. Σειρήνες ήχησαν στην Ιερουσαλήμ και την κεντρική περιοχή.

Σε μεταγενέστερη δήλωση, ο υπουργός Άμυνας Ίσραλ Κατζ δήλωσε ότι η Υεμένη θα πληρώσει για την επίθεση.

«Ο νόμος της Υεμένης είναι ο νόμος της Τεχεράνης», έγραψε. «Αφού χτυπήσουμε το κεφάλι του φιδιού στην Τεχεράνη, θα χτυπήσουμε και την ουρά του φιδιού στην Υεμένη».

Τα βομβαρδιστικά B-2 χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση των ΗΠΑ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, την Επιχείρηση «Σφυρί του Μεσονυχτίου». Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι περισσότεροι από 30 τόνοι βομβών ρίχτηκαν χρησιμοποιώντας τα αεροπλάνα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τις επιθέσεις «ιστορική στρατιωτική επιτυχία», ισχυριζόμενος ότι οι εγκαταστάσεις «εξαλείφθηκαν εντελώς».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.