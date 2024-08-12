Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Ίλον Μασκ πρόκειται να πάρει συνέντευξη από τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων για την προεδρία των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, του οποίου ο Μασκ είναι ιδιοκτήτης, κάτι που, όπως επισημαίνει το Ρόιτερς, μπορεί να δημιουργήσει περαιτέρω εκπλήξεις στις ήδη πολυτάραχες αμερικανικές προεδρικές εκλογές.

Η συνέντευξη, η οποία είναι προγραμματισμένη για σήμερα στις 8 μ.μ. (ώρα ανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών, μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας), θα μπορούσε να προσφέρει στον πρώην πρόεδρο την ευκαιρία για να βρεθεί και πάλι στο προσκήνιο, σε μια περίοδο κατά την οποία η προεκλογική εκστρατεία του θεωρείται πως κάνει κοιλιά.

Η δημοκρατική αντίπαλός του στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, η Αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις, έχει σβήσει το προβάδισμα του Τραμπ στις δημοσκοπήσεις και έχει κινητοποιήσει τους δημοκρατικούς ψηφοφόρους με μια σειρά μαχητικών συγκεντρώσεων.

Η συνέντευξη στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης του Μασκ θα μπορούσε να επιτρέψει στον Τραμπ να έχει πρόσβαση σε ένα κοινό διαφορετικό από τους πιστούw του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος που προσέρχονται στις συγκεντρώσεις του και παρακολουθούν τις συνεντεύξεις του στο Fox News. Εντούτοις παρόμοια γεγονότα στην εν λόγω πλατφόρμα έχουν αντιμετωπίσει τεχνικά προβλήματα.

«Θα κάνω κάποια τεστ καθαρισμού του συστήματος απόψε και αύριο πριν από τη συζήτηση», έγραψε ο Μασκ στην πλατφόρμα του, γνωστή προηγουμένως ως Twitter.

Η συνέντευξη θα μεταδοθεί ζωντανά από τον επίσημο λογαριασμό του Τραμπ στο X, ανακοινώθηκε χθες, Κυριακή, από την προεκλογική εκστρατεία του. Η πρόσβαση του Τραμπ στο λογαριασμό του, τον @realDonaldTrump, αποκαταστάθηκε ένα μήνα αφότου ο Μασκ αγόρασε το τότε Twitter. Οι προηγούμενοι ιδιοκτήτες της πλατφόρμας είχαν αναστείλει την πρόσβαση του πρώην προέδρου σ' αυτή μετά την επίθεση των οπαδών του στο Κογκρέσο, στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Ο Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, είχε υποστηρίξει το 2020 τον Δημοκρατικό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, όμως έκτοτε έχει στραφεί προς τα δεξιά και υποστηρίζει τον Ρεπουμπλικάνο μετά την απόπειρα δολοφονίας αυτού του τελευταίου τον Ιούλιο.

Ο Μασκ, ο οποίος ηγείται της εταιρείας ηλεκτρικών οχημάτων Tesla Inc, έχει επίσης ιδρύσει μια οργάνωση που συγκεντρώνει χρήματα για να υποστηρίξει την προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ. Η εν λόγω επιτροπή πολιτικής δράσης βρίσκεται τώρα υπό έρευνα στο Μίσιγκαν για πιθανές παραβιάσεις νόμων της πολιτείας για τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τους ψηφοφόρους.

Ο Τραμπ, ο οποίος ήταν από παλιά επικριτής των ηλεκτρικών οχημάτων, άλλαξε στάση μετά την υποστήριξη που δέχθηκε από τον Μασκ.

«Είμαι υπέρ των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Πρέπει να είμαι, επειδή ο Ίλον με υποστήριξε πολύ σθεναρά. Έτσι δεν έχω επιλογή», δήλωσε ο Τραμπ στη διάρκεια συγκέντρωσης στις αρχές Αυγούστου.

Ο πρόεδρος του συνδικάτου των εργαζομένων στην αυτοκινητοβιομηχανία United Auto Workers Σον Φάιν, ο οποίος διεξάγει προεκλογική εκστρατεία υπέρ της Χάρις, είπε πως ο Τραμπ «ξεπουλήθηκε».

Η κυβέρνηση Μπάιντεν έχει εργασθεί για να κάνει δημοφιλή τα ηλεκτρικά οχήματα μέσω φορολογικών εκπτώσεων και άλλων μέτρων, στο πλαίσιο του ευρύτερου στόχου της να μειώσει τις εκπομπές άνθρακα που ευθύνονται για την κλιματική αλλαγή.

Ρεπουμπλικάνοι στο Κογκρέσο έχουν αντιταχθεί στις επιδοτήσεις αυτές. Ο γερουσιαστής Τζ. Ντ. Βανς, υποψήφιος αντιπρόεδρος στο ψηφοδέλτιο του Τραμπ, υποστήριξε πως η πολιτική του Μπάιντεν απλώς επιδοτεί τους πλούσιους που αγοράζουν τα αυτοκίνητα αυτά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.