Ιράν: Ο αντιπρόεδρος Τζαβάντ Ζαρίφ παραιτείται μόλις 11 ημέρες μετά το διορισμό του

Ο αντιπρόεδρος του Ιράν Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ παραιτείται δυσαρεστημένος, εγκαταλείποντας το υπουργικό συμβούλιο του προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν μόλις 11 ημέρες μετά τον διορισμό του.

«Δεν είμαι ικανοποιημένος από τη δουλειά μου και λυπάμαι που δεν έχω μπορέσει να εκπληρώσω τις προσδοκίες», έγραψε χθες, Κυριακή, το βράδυ ο μετριοπαθής πολιτικός στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Ο Ζαρίφ υπαινίχθηκε πως η επιλογή των υπουργών για το νέο υπουργικό συμβούλιο του Πεζεσκιάν είναι ο λόγος για την απόφασή του. Τουλάχιστον επτά από τους 19 υπουργούς που διορίσθηκαν, δεν ήταν πρώτη επιλογή του, σύμφωνα με τον Ζαρίφ.

Αφότου ανέλαβε καθήκοντα στα τέλη Ιουλίου, η αποχώρηση του Ζαρίφ είναι η δεύτερη κρίση για τον Πεζεσκιάν, μετά το φόνο του ηγέτη της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη.

Ο Ζαρίφ ήταν το δεξί χέρι του Πεζεσκιάν στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του για τις προεδρικές εκλογές και, λόγω της δημοτικότητάς του, διαδραμάτισε επίσης σημαντικό ρόλο στη νίκη του. Μετά τις εκλογές, ο Ζαρίφ και μια ομάδα ειδικών επρόκειτο να συντάξουν ένα κατάλογο υποψηφίων για κυβερνητικές θέσεις, οι οποίοι θα εφάρμοζαν υπεσχημένες μεταρρυθμίσεις.

Ο Πεζεσκιάν παρουσίασε χθες, Κυριακή, τον κατάλογο των μελών της κυβέρνησής του, για την οποία παρατηρητές πιστεύουν ότι δεν ανταποκρίνεται στα σχέδια και τις υποσχέσεις για μεταρρυθμίσεις. Παρατηρητές υποθέτουν ότι η σκληροπυρηνική υπερσυντηρητική παράταξη του Ιράν επέβαλε στον Πεζεσκιάν μερικούς υπουργούς.

Ο Ζαρίφ ήταν επίσης μια από τις προσωπικότητες-κλειδιά για τον Πεζεσκιάν όσον αφορά την εφαρμογή της νέας γραμμής του στην εξωτερική πολιτική.

Ο Ζαρίφ ήταν ο κορυφαίος διπλωμάτης της χώρας στο διάστημα από το 2013 ως το 2021 και, ως επικεφαλής της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας, κατάφερε να συνάψει το 2015 τη διεθνή συμφωνία με τις έξι μεγάλες δυνάμεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Μαζί μ' αυτόν και μια νέα ομάδα διπλωματών, ο Πεζεσκιάν ήλπιζε να επαναλάβει τις πυρηνικές διαπραγματεύσεις ώστε να καταστεί δυνατό να αρθούν οι κυρώσεις που παραλύουν την ιρανική οικονομία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.