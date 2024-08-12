Υπουργός Άμυνας Τουρκίας: Προτεραιότητα οι ευθύνες της χώρας έναντι του ΝΑΤΟ 

Η Τουρκία είναι ικανοποιημένη από τη συμφωνία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με την προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών F-16 Block-70 και κιτ εκσυγχρονισμού και η διαδικασία συνεχίζεται σύμφωνα με τον προγραμματισμό, δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, σε γραπτή συνέντευξή του στο Reuters.

«Ελπίζουμε ότι το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί χωρίς προβλήματα μέχρι να παραδοθεί και το τελευταίο αεροσκάφος» δήλωσε ο Τούρκος υπουργός και διευκρίνισε παράλληλα ότι η Τουρκία επιθυμεί να προμηθευτεί Euorfighter από Βρετανία, Ισπανία, Γερμανία, αλλά δεν υπάρχει ακόμη συγκεκριμένη εξέλιξη.

Για το ενδεχόμενο επιστροφής της Άγκυρας στο πρόγραμμα κατασκευής των F-35, ο Γιασάρ Γκιουλέρ δήλωσε ότι η προσέγγιση της Άγκυρας και της Ουάσινγκτον παραμένει αμετάβλητη, ωστόσο συνεχίζονται οι συνομιλίες.

O Γιασάρ Γκιουλέρ δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι η Τουρκία αναμένει από τον νέο Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε να δείξει ισορροπημένη προσέγγιση μεταξύ των συμμάχων.

Για τις σχέσεις της χώρας του με το ΝΑΤΟ, με δεδομένες τις κινήσεις της Άγκυρας να συσφίγξει τις σχέσεις της με χώρες της Ανατολής, ο Τούρκος υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι η Τουρκία θέλει να βελτιώσει τους δεσμούς της με τον Οργανισμό Συνεργασίας της Σαγκάης, αλλά προτεραιότητά της είναι να εκπληρώσει τις ευθύνες της έναντι του ΝΑΤΟ ως σημαντικού συμμάχου.

«Προτεραιότητά μας ως σημαντικού συμμάχου είναι να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας έναντι του ΝΑΤΟ και να ενισχύσουμε την αλληλεγγύη με τους συμμάχους μας. Η εστίασή μας πρέπει να είναι ότι το ΝΑΤΟ είναι προετοιμασμένο, αποφασισμένο και ισχυρό», δήλωσε Γιασάρ Γκιουλέρ.

Για το κυρίαρχο στην Τουρκία θέμα των εξελίξεων στη Συρία, δήλωσε ότι «θα μπορούσε να υπάρχει συνάντηση σε υπουργικό επίπεδο μεταξύ της Τουρκίας και της Συρίας στο πλαίσιο των προσπαθειών εξομάλυνσης των σχέσεων, εάν δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες».

Η Τουρκία προσπαθούσε το προηγούμενο διάστημα να πραγματοποιηθεί συνάντηση κορυφής μεταξύ του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του Μπασάρ αλ Άσαντ. Η πλευρά της Δαμασκού ωστόσο έθεσε αρχικά τον όρο της απόσυρσης των τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων από το έδαφος της βόρειας Συρίας για να γίνει η συνάντηση και στη συνέχει ο Σύρος πρόεδρος δήλωσε ότι θα μπορούσε να συναντηθεί με τον πρόεδρο Ερντογάν μόνο αν στην ατζέντα ετίθετο το θέμα της απόσυρσης του τουρκικού στρατού από τη Συρία.

Η Τουρκία μπορεί να συζητήσει συντονισμό για την αποχώρηση από τη Συρία μόνο αφού γίνει αποδεκτό το νέο Σύνταγμα, διεξαχθούν εκλογές και διασφαλιστούν τα σύνορα, δήλωσε στο Reuters ο Τούρκος υπουργός 'Αμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

