Ισραήλ: Απαγόρευσε στους στρατιωτικούς να ταξιδέψουν στο εξωτερικό

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται το Ισραήλ . Όπως ανακοινώθηκε, εν μέσω της επικείμενης επίθεσης από το Ιράν, ο αρχηγός της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, Υποστράτηγος Τόμερ Μπαρ, απαγόρευσε στα μέλη του σώματος να ταξιδέψουν στο εξωτερικό.



Διευκρινίζεται ότι η οδηγία ισχύει για αξιωματικούς σταδιοδρομίας και υπαξιωματικούς, όχι για στρατεύσιμους.



Οι IDF αναφέρουν ότι η κίνηση «ακολουθεί μια νέα αξιολόγηση της κατάστασης», αλλά δεν υπάρχουν αλλαγές στις οδηγίες για τους αμάχους.

Εξάλλου, ο Ναμπίχ Μπέρι, πρόεδρος του κοινοβουλίου του Λιβάνου, και ένθερμος σύμμαχος της Χεζμπολάχ, απείλησε το Τελ Αβίβ για την αναμενόμενη επίθεση από το Ιράν και την Τεχεράνη ότι «η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που σερβίρεται καλύτερα κρύο».



Η «απάντηση είναι αναπόφευκτη μετά τις πρόσφατες δολοφονίες του ανώτατου στρατιωτικού διοικητή της Χεζμπολάχ Φουάντ Σουκρ σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό και του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη» δήλωσε σε συνέντευξή του.



Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ενός πολέμου μεγάλης κλίμακας μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ όσο ο Νετανιάχου παραμένει στην εξουσία, προσθέτοντας ότι ομάδες που υποστηρίζονται από το Ιράν στην περιοχή «διαχειρίζονται τη μάχη με υπολογισμένο τρόπο».



Στο μεταξύ, το Ισραήλ επέκτεινε κατά τη διάρκεια της νύχτας τις εντολές εκκένωσης στην Χαν Γιουνίς στα νότια της Λωρίδας της Γάζας, αναγκάζοντας δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους κατοίκους, αλλά και εκτοπισμένες οικογένειες να φύγουν μέσα στο σκοτάδι, καθώς γίνονταν εκρήξεις από πυρά αρμάτων μάχης γύρω τους.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι πραγματοποιούσε επιθέσεις κατά ενόπλων της Χαμάς που χρησιμοποιούσαν τις περιοχές αυτές για την εκδήλωση επιθέσεων, αλλά και για την εκτόξευση ρουκετών.

Χθες, μία αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ κατά ενός σχολείου, όπου έβρισκαν καταφύγιο εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι στην πόλη της Γάζας, είχε ως συνέπεια το θάνατο τουλάχιστον 90 ανθρώπων, σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής άμυνας.

Η επίθεση αυτή προκάλεσε διεθνή κατακραυγή.

Πηγή: skai.gr

