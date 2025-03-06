Μασκ: Ο Ζελένσκι θα έχανε τις εκλογές στην Ουκρανία «με συντριπτική διαφορά»

Την ώρα που οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν συγκεντρωθεί στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν για την ευρωπαϊκή άμυνα και την υποστήριξη προς την Ουκρανία, ο Ίλον Μασκ πραγματοποίησε νέα «επιθεση» στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Η Ουκρανία πρέπει να διεξάγει εκλογές. Ο Ζελένσκι θα έχανε με συντριπτική διαφορά», έγραψε σήμερα στο Χ ο στενός σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ.

Η ανάρτηση του Μασκ έρχεται μετά το δημοσίευμα του Politico ότι τέσσερα υψηλόβαθμα άτομα του περιβάλλοντος του Τραμπ είχαν μυστικές συζητήσεις με ορισμένους κορυφαίους πολιτικούς αντιπάλους του Ζελένσκι με επίκεντρο το κατά πόσον η Ουκρανία θα μπορούσε να διεξάγει άμεσα προεδρικές εκλογές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.