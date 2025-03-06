Ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ θα ταξιδέψουν στη Σαουδική Αραβία για να συναντηθούν με Ουκρανούς αξιωματούχους την επόμενη εβδομάδα, ανέφεραν την Πέμπτη το Fox News και το Axios.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, ανέφερε το Axios, επικαλούμενο δύο ανώνυμες πηγές. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και άλλοι αναχωρούν για το Ριάντ την Τρίτη για τη συνάντηση, στην οποία θα συμμετέχει ο Άντριι Γιέρμακ, κορυφαίος βοηθός του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε δημοσιογράφος του Fox News στο X.

Υπενθυμίζεται ότι στο Ριάντ είχαν συναντηθεί Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι με επίκεντρο τη συζήτηση για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

