Ιράν: Ένα νεκρός και δέκα τραυματίες είναι ο απολογισμός έκρηξης σε στρατιωτική βάση της Τεχεράνης

Ένα μέλος των Φρουρών της Επανάστασης σκοτώθηκε σήμερα από την ισχυρή έκρηξη που προκλήθηκε εξαιτίας πυρκαγιάς σε στρατιωτική βάση στο βόρειο τμήμα της Τεχεράνης, όπως μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

«Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δέκα πυροσβέστες τραυματίστηκαν», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Mehr ο Τζαλάλ Μαλεκί, εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Τεχεράνης. Ανέφερε ότι η έκρηξη σημειώθηκε κατά την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων στο σημείο, με αποτέλεσμα «έξι πυροσβέστες να διακομιστούν σε νοσοκομείο, ενώ σε άλλους τέσσερις παρασχέθηκαν επί τόπου οι πρώτες βοήθειες».

Το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ανακοίνωσε αργότερα πως «ένα από τα μέλη της δύναμης που εκτελούσε υπηρεσία (στη βάση), ο Μοσταφά Αμπντολαχί» βρήκε τον θάνατο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

