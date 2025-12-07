Νετανιάχου: Θα συζητήσω τη β' φάση του σχεδίου ειρήνευσης για τη Γάζα με τον Τραμπ στα τέλη του μήνα

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε την Κυριακή ότι η δεύτερη φάση ενός αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα είναι κοντά, εφιστώντας την προσοχή σε αρκετά σημαντικά ζητήματα που χρειάζεται να επιλυθούν, συμπεριλαμβανομένου και του ζητήματος της ανάπτυξης της πολυεθνικής δύναμης ασφάλειας.

Ο Νετανιάχου, μιλώντας στους δημοσιογράφους μαζί με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς στην Ιερουσαλήμ, δήλωσε ότι θα διεξάγει σημαντικές συζητήσεις με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στα τέλη του μήνα, σχετικά με τη διασφάλιση επίτευξης της εφαρμογής της δεύτερης φάσης του αμερικανικού σχεδίου ειρήνευσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.