Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ξεκινήσει μια σταυροφορία για να προσηλυτίσει την ευρωπαϊκή πολιτική στον σκοπό του, κινητοποιώντας όλη τη δύναμη της αμερικανικής διπλωματίας για να προωθήσει «πατριωτικά» κόμματα, να πατάξει τη μετανάστευση, να καταστρέψει τη «λογοκρισία» και να σώσει τον «πολιτισμό» από την παρακμή, αναφέρει σε ανάλυσή του το Politico.

Το ερώτημα είναι αν οι κεντρώοι της Ευρώπης που βρίσκονται σε δύσκολη θέση έχουν τη δύναμη ή τη θέληση να τον σταματήσουν, σημειώνει.

Στο πρόσφατα δημοσιευμένο έγγραφο της νέας Στρατηγικής Εθνικής Ασφάλειας, ο Λευκός Οίκος παρουσίασε για πρώτη φορά σε ολοκληρωμένη μορφή την προσέγγισή του στις γεωπολιτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ και ο κόσμος.

Ενώ η ειρήνη στην Ουκρανία λαμβάνει μόνο μια αναφορά, όσον αφορά την Ευρώπη, η επίσημη θέση της Αμερικής είναι τώρα ότι η ασφάλειά της εξαρτάται από την αποφασιστική μετατόπιση της πολιτικής της ηπείρου προς τα δεξιά.

Σε έκταση τριών σελίδων, το έγγραφο κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ άλλων, για την αύξηση του κινδύνου «διαγραφής του πολιτισμού», λόγω της αύξησης των μεταναστών, της πτώσης των ποσοστών γεννήσεων και της υποτιθέμενης διάβρωσης των δημοκρατικών ελευθεριών.

«Εάν οι παρούσες τάσεις συνεχιστούν, η ήπειρος θα είναι αγνώριστη σε 20 χρόνια ή λιγότερο», προειδοποιεί. «Ως εκ τούτου, δεν είναι καθόλου προφανές εάν ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες θα έχουν οικονομίες και στρατούς αρκετά ισχυρούς ώστε να παραμείνουν αξιόπιστοι σύμμαχοι».

Με τις συζητήσεις για μείωση των ποσοστών γεννήσεων και αύξηση της μετανάστευσης, η φυλετική διάσταση της ρητορικής του Λευκού Οίκου είναι δύσκολο να αγνοηθεί. Θα είναι οικεία στους ψηφοφόρους στην Ουγγαρία, την Ιταλία, την Ολλανδία και τη Γερμανία, όπου ακροδεξιοί πολιτικοί έχουν διατυπώσει τη λεγόμενη «θεωρία της μεγάλης αντικατάστασης», μια ρατσιστική θεωρία συνωμοσίας που ισχυρίζεται ψευδώς ότι οι ελίτ αποτελούν μέρος μιας πλεκτάνης για την αποδυνάμωση του λευκού πληθυσμού και τη μείωση της επιρροής του. «Θέλουμε η Ευρώπη να παραμείνει ευρωπαϊκή», αναφέρει χαρακτηριστικά το έγγραφο.

«Μακροπρόθεσμα, είναι κάτι παραπάνω από πιθανό ότι μέσα σε λίγες δεκαετίες το αργότερο, ορισμένα μέλη του ΝΑΤΟ θα γίνουν στην πλειονότητά τους μη Ευρωπαίοι», ισχυρίζεται δε, το έγγραφο — αφήνοντας «ανοιχτό ερώτημα» το αν τέτοιες χώρες θα συνεχίσουν να θεωρούν επιθυμητή μια συμμαχία με τις ΗΠΑ.

Η πολιτική συνταγή που ακολουθεί είναι, ουσιαστικά, η αλλαγή καθεστώτος. «Στόχος μας θα πρέπει να είναι να βοηθήσουμε την Ευρώπη να διορθώσει την τρέχουσα πορεία της», αναφέρει το έγγραφο στρατηγικής. Αυτό θα περιλαμβάνει την «καλλιέργεια αντίστασης» εντός των ευρωπαϊκών εθνών. Σε περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία για την πολιτική φύση του μηνύματος, το έγγραφο του Λευκού Οίκου εξυμνεί «την αυξανόμενη επιρροή των πατριωτικών ευρωπαϊκών κομμάτων» ως αιτία για την αμερικανική αισιοδοξία.

Με άλλα λόγια: Υποστηρίξτε την ακροδεξιά για να κάνουμε την Ευρώπη ξανά μεγάλη (από MAGA σε MEGA - Make Europe Great Again).

Οι Ευρωπαίοι διπλωματικοί, παρά τις βολές των ΗΠΑ

Από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν επιδείξει μια αξιοθαύμαστη συγκράτηση της ψυχραιμίας τους εν μέσω των προκλήσεών του, αποφεύγοντας μέχρι στιγμής μια ανοιχτή σύγκρουση που θα διέκοπτε εντελώς τις διατλαντικές σχέσεις.

Αλλά για τους κεντρώους ηγέτες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην εξουσία — όπως ο Εμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι, ο Κιρ Στάρμερ στο Λονδίνο και ο Φρίντριχ Μερτς στο Βερολίνο — το νέο δόγμα Τραμπ θέτει μια τόσο υπαρξιακή πρόκληση που μπορεί να αναγκαστούν να την αντιμετωπίσουν κατά μέτωπο.

Αυτή η αντιπαράθεση θα μπορούσε να έρθει νωρίτερα του αναμενομένου, με εκλογές υψηλού ρίσκου σε περιοχές της Βρετανίας και της Γερμανίας τον επόμενο χρόνο, και την πιθανότητα πρόωρων εθνικών εκλογών να είναι πανταχού παρούσα στη Γαλλία. Σε κάθε περίπτωση, τα κόμματα που είναι ευθυγραμμισμένα με το κίνημα MAGA — το Reform UK, η Εναλλακτική για τη Γερμανία και η γαλλική Εθνική Συσπείρωση — είναι έτοιμα να σημειώσουν κέρδη εις βάρος των κεντρώων κομμάτων του κατεστημένου που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην εξουσία. Η Αμερική, είναι πλέον σαφές, μπορεί κάλλιστα να παρέμβει για να βοηθήσει.

Με βάση τα τρέχοντα στοιχεία, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι των οποίων η δουλειά είναι να προστατεύουν τις εκλογές τους από ξένες παρεμβάσεις έχουν μικρή όρεξη για μια μάχη με τον Τραμπ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκάλυψε πρόσφατα τα σχέδιά της για μια «ασπίδα δημοκρατίας» για την προστασία των εκλογών από την παραπληροφόρηση και τις ξένες παρεμβάσεις. Ο Μάικλ ΜακΓκράθ, ο αρμόδιος επίτροπος για την πολιτική, δήλωσε πρόσφατα στο Politico ότι η «ασπίδα» θα πρέπει να σχεδιαστεί ευρέως, καθώς η Ρωσία «δεν είναι ο μόνος δρών» που μπορεί να έχει «έννομο συμφέρον» να επηρεάσει τις εκλογές. «Υπάρχουν πολλοί δρώντες που θα ήθελαν να βλάψουν τον ιστό της ΕΕ και τελικά να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη στους θεσμούς της», είπε.

Υπό το φως της νέας Στρατηγικής Εθνικής Ασφάλειας, η Αμερική του Τραμπ πρέπει πλέον σίγουρα να συμπεριληφθεί σε αυτούς τους «δρώντες».

Αλλά ο ΜακΓκράθ συμπεριφέρθηκε διπλωματικά όταν ρωτήθηκε, πριν από τη δημοσίευση της νέας στρατηγικής των ΗΠΑ, αν θα προτιμούσε οι Αμερικανοί να σταματήσουν να κάνουν προεκλογική εκστρατεία στις ευρωπαϊκές εκλογές και να επικρίνουν την ευρωπαϊκή δημοκρατία.

«Δικαιούνται να έχουν τις απόψεις τους, αλλά εμείς έχουμε τα δικά μας πρότυπα και επιδιώκουμε να εφαρμόσουμε τις δικές μας αξίες και την ευρωπαϊκή προσέγγιση στις διεθνείς υποθέσεις και τη διεθνή διπλωματία», απάντησε. «Δεν σχολιάζουμε ούτε παρεμβαίνουμε στα εσωτερικά ζητήματα ενός στενού εταίρου όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες».

«Αξιοθρήνητοι, διασφαλίζονται στην πλάτη των ΗΠΑ»

Ακόμη και πριν δημοσιευτεί η αμερικανική στρατηγική, τα στοιχεία της κυβέρνησης Τραμπ είχαν ήδη παράσχει επαρκείς αποδείξεις για την περιφρόνησή της για το πολιτικό κέντρο της Ευρώπης. Μέχρι στιγμής φέτος, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς εξαπέλυσε μια επίθεση κατά της Ευρώπης για την ελευθερία του λόγου και τη δημοκρατία. Ο Ίλον Μασκ παρενέβη στις γερμανικές εκλογές για να υποστηρίξει την ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία και επιτίθεται στην ΕΕ. Και ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ κατ' ιδίαν επέκρινε τους «αξιοθρήνητους» Ευρωπαίους ότι «διασφαλίζουν την ασφάλειά τους στην πλάτη των ΗΠΑ».

Η διαφορά αυτή τη φορά είναι ότι η Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας του Τραμπ είναι επίσημη. «Ήταν ένα πράγμα για αυτούς να τα σκέφτοναι και να τα λένε ο ένας στον άλλον (ή σε μια ομιλία στο Μόναχο)», δήλωσε ένας διπλωμάτης της ΕΕ, ο οποίος δεν κατονομάστηκε, και «είναι κάτι άλλο να την εντάξουν σε ένα έγγραφο πολιτικής».

Το χειρότερο για ηγέτες όπως ο Μακρόν, ο Μερτς και ο Στάρμερ είναι ότι η ανάλυση του Τραμπ - ότι μια κρίσιμη μάζα ψηφοφόρων θέλει τη δική της Ευρωπαϊκή MAGA - μπορεί, τελικά, να είναι σωστή.

Όλοι αυτοί οι ηγέτες βρίσκονται υπό τεράστια πίεση από τη λαϊκιστική δεξιά στα δικά τους «γήπεδα». Στη Βρετανία, το Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ βρίσκεται σε καλό δρόμο για να σημειώσει σημαντικά κέρδη στις περιφερειακές και τοπικές εκλογές του επόμενου έτους, ενδεχομένως πυροδοτώντας μια πολιτική κρίση στο κυβερνών Εργατικό Κόμμα που θα μπορούσε να αναγκάσει τον Στάρμερ να φύγει.

Στο Παρίσι, η Εθνική Συσπείρωση της Μαρίν Λεπέν... «βασανίζει» τα στελέχη του Μακρόν στο κοινοβούλιο, ενώ η Εναλλακτική για τη Γερμανία βρίσκεται δημοσκοπικά στο κατόπι του Μερτς στο Βερολίνο, πιέζοντάς τον να λαμβάνει ολοένα και πιο σκληρές θέσεις στο θέμα της μετανάστευσης.

Σε συνέντευξή του στον Economist αυτή την εβδομάδα ο Βρετανός πρωθυπουργός αποκάλυψε ότι μίλησε με τον Μερτς σε πρόσφατο ιδιωτικό δείπνο στο Βερολίνο για την κοινή απειλή που αντιμετωπίζουν όλοι από τη δεξιά. «Αντιμετωπίζουμε τις ίδιες προκλήσεις ή εκδοχές των ίδιων προκλήσεων και μιλάμε γι' αυτό», είπε ο Στάρμερ.

Εάν η Αμερική υλοποιήσει τη νέα στρατηγική του Τραμπ, οι ιδιωτικές συζητήσεις σε δείπνα μεταξύ φίλων μπορεί να μην είναι αρκετές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.