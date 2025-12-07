Τι γυρεύει ο Ερντογάν στη Βενεζουέλα;

Τη στιγμή που οι σχέσεις ΗΠΑ-Βενεζουέλας βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο, ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν παρεμβαίνει και εκφράζει την ελπίδα για «αποκλιμάκωση».Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη



Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία του με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νίκολας Μαντούρο, τονίζει τη σημασία της διατήρησης ανοιχτών διαύλων με τις ΗΠΑ. Εκφράζει δε την ελπίδα για την αποκλιμάκωση των εντάσεων με τους Αμερικανούς το συντομότερο δυνατόν. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής επικοινωνίας τους, Ερντογάν και Μαντούρο συζήτησαν την πορεία των διμερών σχέσεων, καθώς και περιφερειακά ζητήματα.

Ο Ερντογάν φέρεται να δήλωσε ότι η Τουρκία παρακολουθεί «στενά» τις εξελίξεις στην περιοχή, πιστεύει ότι τα προβλήματα μπορούν να επιλυθούν μέσω διαλόγου και το εκφράζει αυτό σε κάθε πλατφόρμα.«Ειρήνη και ασφάλεια στην Καραϊβική»Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της Βενεζουέλας, ο πρόεδρος Ερντογάν εξέφρασε «βαθιά ανησυχία για τις απειλές που αντιμετωπίζει η Βενεζουέλα, ιδιαίτερα για την στρατιωτική ανάπτυξη και διάφορες ενέργειες που στοχεύουν στη διατάραξη της ειρήνης και της ασφάλειας στην Καραϊβική». Κατά τις ίδιες πηγές, ο Μαντούρο «εξήγησε λεπτομερώς στον Τούρκο πρόεδρο την παράνομη, δυσανάλογη, περιττή, ακόμη και υπερβολική φύση αυτών των απειλών».Η Τουρκία διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με τη Βενεζουέλα, ενώ ο Ερντογάν είχε επισκεφθεί τελευταία φορά τη χώρα τον Δεκέμβριο του 2018, προσφέροντας προεκλογική υποστήριξη στον Μαντούρο για την επανεκλογή του, παρά τις κατηγορίες για απάτη. Λόγω της πρόσφατης κρίσης στις σχέσεις ΗΠΑ-Βενεζουέλας δημοσιεύματα ανέφεραν ότι θα μπορούσε ο Μαντούρο να ζητήσει καταφύγιο στην Τουρκία.Είναι γνωστό ότι οι δύο ηγέτες έχουν στενές προσωπικές σχέσεις από το 2016, όταν ο Ερντογάν είχε και πάλι στηρίξει τον Μαντούρο στην προεδρική του εκλογή. Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας έχει επισκεφτεί συχνά την Τουρκία και ήταν παρών στην τρίτη ορκωμοσία του Τούρκου προέδρου, τον οποίο αποκαλεί «αδελφό». Οι δύο χώρες έχουν πυκνή διπλωματική επικοινωνία και σημαντικές εμπορικές σχέσεις, ενώ δεν απαιτείται βίζα για έναν πολίτη της Βενεζουέλας, αν θέλει να ταξιδέψει στην Τουρκία.

