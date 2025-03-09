Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να χρηματοδοτηθεί η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας με ευρωομόλογα. «Τίποτα δεν είναι εκτός τραπεζιού» όταν πρόκειται για τη συγκέντρωση χρημάτων για την άμυνα, είπε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προειδοποιώντας ότι οι ευρωπαϊκές αξίες όπως η δημοκρατία και το κράτος δικαίου απειλούνται από έναν όλο και πιο «συναλλακτικό» κόσμο.

Οι ηγέτες της ΕΕ δεσμεύτηκαν την περασμένη εβδομάδα να αυξήσουν δραματικά τις στρατιωτικές δαπάνες, μετά την παρουσίαση από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ενός σχεδίου ύψους 800 δισ. ευρώ, το οποίο επιτρέπει στα κράτη μέλη να λάβουν δάνεια και να αυξήσουν τα εθνικά τους χρέη χωρίς να υπόκεινται στις αυστηρές δημοσιονομικές ρήτρες της Ένωσης.

Πολλά κράτη μέλη θα ήθελαν να προχωρήσουν περαιτέρω, ωστόσο, με κοινό δανεισμό για τη χρηματοδότηση άμεσων επιδοτήσεων, αντί για δάνεια, προκειμένου να ενισχύσουν τις αμυντικές δαπάνες, αναφέρει ο Guardian.

Όταν ρωτήθηκε την Κυριακή για αυτές τις προτάσεις, η φον ντερ Λάιεν είπε ότι «δεν υπάρχει τίποτα που να είναι εκτός συζήτησης. Είμαι ανοιχτή σε ό,τι είναι αναγκαίο». Μια τέτοια κίνηση θα απαιτούσε την υποστήριξη της Γερμανίας, η οποία έχει αντιταχθεί σε κοινό δανεισμό για την άμυνα υπό την απερχόμενη κυβέρνηση συνασπισμού που ηγείται ο Όλαφ Σολτς.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λαιεν, παραχώρησε σήμερα συνέντευξη για τις 100 πρώτες ημέρες στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ δέχτηκε καταιγισμό ερωτήσεων για θέματα της επικαιρότητας και κυρίως για τις σχέσεις της Ευρώπης με τις ΗΠΑ, αλλά και το νέο σχέδιο για την αμυντική θωράκιση της Ευρώπης.

Η ίδια στην ομιλία της αναφέρθηκε σε όλα όσα έχουν γίνει αυτούς τους μήνες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εστιάζοντας στον ορισμό του πρώτου Επιτρόπου Άμυνας, στην Πυξίδα Ανταγωνιστικότητας, την Καθαρή Βιομηχανική Συμφωνία, το Σχέδιο Δράσης για προσιτή ενέργεια, τους δύο στρατηγικούς διαλόγους στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και στον τομέα του χάλυβα.

Όπως είπε στην έναρξη της ομιλίας της «οι γεωπολιτικές μετατοπίσεις κλονίζουν συμμαχίες, βεβαιότητες δεκαετιών καταρρέουν και εξακολουθούμε να έχουμε έναν κτηνώδη πόλεμο που μαίνεται στα σύνορά μας. Δηλώνουμε την πορεία που είχαμε χαράξει στους πολιτικούς προσανατολισμούς, στηριζόμενοι πάντα στους τρεις πυλώνες: την ευημερία, την ασφάλεια και τη δημοκρατία».

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρθηκε και στην οικοδόμηση νέων εταιρικών σχέσεων και την ενίσχυση των παλαιών με χώρες και περιοχές μικρές και μεγάλες. «Η σύναψη αυτών των συνεργασιών είναι απαραίτητη, επειδή μάθαμε με τον πολύ σκληρό τρόπο ότι η προμήθεια προϊόντων που χρειαζόμαστε από εταίρους που εμπιστευόμαστε είναι ο καλύτερος τρόπος για να αποφύγουμε τις υπερβολικές εξαρτήσεις ή να αποφύγουμε τα τρωτά σημεία και τους εκβιασμούς».

Το σχέδιο «Rearm Europe», η Ιταλία και οι εκτός ΕΕ χώρες

Η φον ντερ Λάιεν εξήγησε ότι η ιδέα πίσω από το σχέδιο «Rearm Europe» είναι «ότι πρέπει να απελευθερώσουμε το πλήρες δυναμικό μας μπροστά σε συγκεκριμένες απειλές και αν μπορέσουμε να συνεργαστούμε με άλλες χώρες με παρόμοιο πνεύμα, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο ή η Νορβηγία ή ο Καναδάς, το δυναμικό είναι ακόμη μεγαλύτερο. Θα δρομολογήσουμε νέες δέσμες μέτρων για την περαιτέρω απλούστευση των κανόνων και τη μείωση της γραφειοκρατίας, μεταξύ άλλων στον τομέα της άμυνας».

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι μέσα στο Μάρτιο «θα παρουσιάσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, διότι μόνο μια αποτελεσματική, βαθιά και ρευστή κεφαλαιαγορά μπορεί να μετατρέψει τις αποταμιεύσεις σε επενδύσεις που τόσο πολύ χρειάζονται».

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να συγκαλέσει και το πρώτο Κολλέγιο Ασφάλειας. «Αυτό θα διασφαλίσει ότι τα μέλη του σώματος θα λαμβάνουν τακτικές ενημερώσεις σχετικά με τις εξελίξεις στον τομέα της ασφάλειας, είτε πρόκειται για την εσωτερική ασφάλεια είτε για την εξωτερική ασφάλεια, αλλά και για την ενέργεια, την αμυντική έρευνα, σκεφτείτε το εμπόριο στον κυβερνοχώρο και τις ξένες παρεμβάσεις», είπε χαρακτηριστικά.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ρωτήθηκε και για τη δήλωση της Ιταλίδας πρωθυπουργού, Τζόρτζια Μελόνι, ότι διαφωνεί με το όνομα «Rearm Europe» που δόθηκε στο σχέδιο για τον «Επανεξοπλισμό» της Ευρώπης λέγοντας ότι «το όνομα περιγράφει αυτό που συμβαίνει, την ιστορία της ανάπτυξης της άμυνας των επενδύσεων και των δαπανών» ενώ θα υπάρξει και σχέδιο που θα ονομάζεται « Security Action For Europe».

Η ίδια έδωσε και εξηγήσεις για το τι περιλαμβάνει το «αγοράστε ευρωπαϊκά» στην άμυνα, λέγοντας ότι «πρέπει να σκεφτούμε έξυπνα πως θα τα διαμορφώσουμε, χρειαζόμαστε επειγόντως να το κάνουμε πράξη», τονίζοντας ότι δεν υπάρχει χρόνος για την Ευρώπη, δείχνοντας το παράδειγμα της Ουκρανίας και την παραγωγή drones εν μέσω πολέμου, λέγοντας ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε το παράδειγμά τους.

Σχέσεις Ευρώπης – ΗΠΑ

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δέχτηκε καταιγισμό ερωτήσεων για τις σχέσεις Ευρώπης με ΗΠΑ, για το γεγονός ότι δεν υπήρξε συνάντηση Τραμπ με φον ντερ Λάιεν, με την ίδια να μιλάει για διαφωνίες, αλλά και να εστιάζει στην ιστορικά στενή σχέση των δυο πλευρών. Πιο συγκεκριμένα, η ίδια όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου για τις σχέσεις ανάμεσα σε Ευρώπη και ΗΠΑ δήλωσε πως «οι ΗΠΑ είναι σύμμαχός μας, περισσότερα από 80 χρόνια είναι ο πιο στενός της σύμμαχός μας και στις δύσκολες στιγμές. Υπάρχουν διαφορές για κάποια θέματα, θα πρέπει να βρούμε κοινά σημεία. Προφανώς, το μοντέλο που είχαμε περισσότερα από 25- 30 χρόνια, ίσως και περισσότερα, δεν ήταν σωστό. Ο όγκος ευθύνης για την άμυνα, πρέπει να είναι στους ώμους μας. Αυτός είναι ο στόχος του σχεδίου για την άμυνα. Είμαστε σύμμαχοι, αλλά οι σύμμαχοι πρέπει να αναλάβουν ευθύνες. Για τη συνάντησή της με τον Αμερικανό πρόεδρο, η ίδια δήλωσε ότι «η προσωπική συνάντηση θα γίνει όταν έρθει η ώρα». «Σαφώς διαφορετική σχέση της Ευρώπης με τις ΗΠΑ, από τις σχέσεις της Ευρώπης με την Κίνα» ήταν η απάντησή της μετά από σχετική ερώτηση.

Σε εφαρμογή το ευρωπαϊκό σύστημα για τις επιστροφές

Ένας ακόμα πυλώνας πάνω στον οποίο εργάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το ευρωπαϊκό σύστημα για τις επιστροφές, με την ίδια να δηλώνει ότι «οι επιστροφές αποτελούν βασικό στοιχείο του Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Θα προτείνουμε κοινούς κανόνες για τις επιστροφές με τη νέα ευρωπαϊκή εντολή επιστροφής και την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων επιστροφής από τα κράτη μέλη. Θέλουμε λοιπόν να θέσουμε σε εφαρμογή ένα πραγματικά ευρωπαϊκό σύστημα για τις επιστροφές, προτείνοντας έναν κανονισμό με απλούστερους και σαφέστερους κανόνες, αποτρέποντας τη διαφυγή και διευκολύνοντας την επιστροφή υπηκόων τρίτων χωρών χωρίς δικαίωμα παραμονής», τονίζοντας ότι «σε όσους επιστρέφονται με τη βία θα εκδοθεί απαγόρευση εισόδου και θα είμαστε πιο αυστηροί».

