Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές που πιέζουν το Κίεβο για την εκμετάλλευση των ορυκτών της Ουκρανίας, έχουν βάλει στο τραπέζι την πιθανότητα να κόψουν την πρόσβαση της χώρας στο δορυφορικό διαδικτυακό σύστημα Starlink του Ίλον Μασκ, ανέφεραν στο Reuters τρεις πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Η πρόσβαση της Ουκρανίας στο δορυφορικό σύστημα Starlink, που ανήκει στην SpaceX, μπήκε στις συζητήσεις μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων, αφού ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε αρχική πρόταση του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ για τα ορυκτά, ανέφεραν οι πηγές.

Το Starlink παρέχει ζωτικής σημασίας σύνδεση στο Διαδίκτυο στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο Ουκρανία και τον στρατό της.

Το θέμα τέθηκε ξανά την Πέμπτη κατά τη διάρκεια συναντήσεων μεταξύ του Κιθ Κέλογκ, του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ στην Ουκρανία, και του Ζελένσκι, είπε μια από τις πηγές, η οποία ενημερώθηκε για τις συνομιλίες.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η Ουκρανία ενημερώθηκε ότι αντιμετωπίζει επικείμενο κλείσιμο της υπηρεσίας, εφόσον δεν καταλήξει σε συμφωνία για τα ορυκτά, είπε η πηγή, η οποία ζήτησε να παραμείνει ανώνυμη.

«Το Starlink είναι απαραίτητο για τη λειτουργία των drones της Ουκρανίας, έναν βασικό πυλώνα της στρατιωτικής στρατηγικής της. Αν το χάσουν, θα ήταν τεράστια απώλεια» ανέφερε η ίδια πηγή.

Ο Ζελένσκι έχει απορρίψει το αίτημα της κυβέρνησης Τραμπ για εκμετάλλευση των πλούσιων ορυκτών της, που φτάνει σε αξία τα 500 δισ. δολάρια, ως αποπληρωμή της Ουκρανίας προς την Ουάσιγκτον για τη στρατιωτική βοήθεια που της έχει προσφέρει ως τώρα, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν προσφέρει συγκεκριμένες εγγυήσεις ασφαλείας.

Την Παρασκευή, ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι οι διπλωμάτες των ΗΠΑ και της Ουκρανίας εργάζονται για μια συμφωνία και ο Τραμπ είπε πως αναμένει ότι αυτή θα υπογραφεί σύντομα.

Ο Μασκ παρείχε χιλιάδες τερματικά Starlink στην Ουκρανία για να αντικαταστήσει τις υπηρεσίες επικοινωνιών που καταστράφηκαν από τη Ρωσία μετά την εισβολή της τον Φεβρουάριο του 2022. Ωστόσο, στη συνέχεια ο δισεκατομμυριούχος ανέστειλε τουλάχιστον μία φορά την πρόσβαση στο σύστημα το φθινόπωρο του 2022, καθώς έγινε πιο σκεπτικός αναφορικά με τη διαχείριση του πολέμου από την Ουκρανία.

Αμερικανοί βουλευτές εμφανίζονται διχασμένοι αναφορικά με τις προσπάθειες του Τραμπ για γρήγορη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία, με ορισμένους εξ αυτών να εγείρουν ερωτήματα και για τις διαρκείς προσπάθειες του Μασκ να απολύσει χιλιάδες ομοσπονδιακούς εργαζόμενους, βάζοντας «λουκέτο» σε υπηρεσίες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.