Μασκ: Αποθεώνει τον Τζέι Ντι Βανς για την επίθεση στους Ευρωπαίους

Σε ανάρτησή του στο X o Ίλον Μασκ έσπευσε να αποθεώσει τον Τζέι Ντι Βανς για τις δηλώσεις του στη Διάσκεψη του Μονάχου.

«Κάντε Ξανά την Ευρώπη Μεγάλη!» (Make Europe Great Again!) επανέλαβε ο μεγιστάνας και ιδρυτής του X, γράφοντας MEGA, MEGA, MEGA, παράφραση του συνθήματος του Τραμπ MAGA (Κάντε Ξανά την Αμερική Μεγάλη)

Make Europe Great Again!



MEGA, MEGA, MEGA



pic.twitter.com/Mk5NJXxxeC — Elon Musk (@elonmusk) February 14, 2025

«Εάν η αμερικανική δημοκρατία μπορεί να επιβιώσει 10 χρόνια κριτικής από την ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ, τότε η Ευρώπη μπορεί να επιβιώσει λίγους μήνες κριτικής από τον Ίλον Μασκ» σημείωσε σκωπτικά νωρίτερα ο Αμερικανός αντιπρόεδρος.

