«MEGA, MEGA, MEGA»: Ο Ίλον Μασκ αποθεώνει τον Τζέι Ντι Βανς για την επίθεσή του στους Ευρωπαίους

Κάντε «Ξανά την Ευρώπη Μεγάλη!» (Make Europe Great Again!) επανέλαβε ο μεγιστάνας και ιδρυτής του Χ Ίλον Μασκ, γράφοντας MEGA, MEGA, MEGA

Μασκ: Αποθεώνει τον Τζέι Ντι Βανς για την επίθεση στους Ευρωπαίους

Σε ανάρτησή του στο X o Ίλον Μασκ έσπευσε να αποθεώσει τον Τζέι Ντι Βανς για τις δηλώσεις του στη Διάσκεψη του Μονάχου.

«Κάντε Ξανά την Ευρώπη Μεγάλη!» (Make Europe Great Again!) επανέλαβε ο μεγιστάνας και ιδρυτής του X, γράφοντας MEGA, MEGA, MEGA, παράφραση του συνθήματος του Τραμπ MAGA (Κάντε Ξανά την Αμερική Μεγάλη)

«Εάν η αμερικανική δημοκρατία μπορεί να επιβιώσει 10 χρόνια κριτικής από την ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ, τότε η Ευρώπη μπορεί να επιβιώσει λίγους μήνες κριτικής από τον  Ίλον Μασκ» σημείωσε σκωπτικά νωρίτερα ο Αμερικανός αντιπρόεδρος. 

