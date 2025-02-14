Μασκ: Αποθεώνει τον Τζέι Ντι Βανς για την επίθεση στους Ευρωπαίους

Σε ανάρτησή του στο X o Ίλον Μασκ έσπευσε να αποθεώσει τον Τζέι Ντι Βανς για τις δηλώσεις του στη Διάσκεψη του Μονάχου.
«Κάντε Ξανά την Ευρώπη Μεγάλη!» (Make Europe Great Again!) επανέλαβε ο μεγιστάνας και ιδρυτής του X, γράφοντας MEGA, MEGA, MEGA, παράφραση του συνθήματος του Τραμπ MAGA (Κάντε Ξανά την Αμερική Μεγάλη)
Make Europe Great Again!— Elon Musk (@elonmusk) February 14, 2025
MEGA, MEGA, MEGA
pic.twitter.com/Mk5NJXxxeC
«Εάν η αμερικανική δημοκρατία μπορεί να επιβιώσει 10 χρόνια κριτικής από την ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ, τότε η Ευρώπη μπορεί να επιβιώσει λίγους μήνες κριτικής από τον Ίλον Μασκ» σημείωσε σκωπτικά νωρίτερα ο Αμερικανός αντιπρόεδρος.
