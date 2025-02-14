Ζελένσκι: Συνάντηση με τον Πούτιν μόνο όταν η Ουκρανία συμφωνήσει σε ειρηνευτικό σχέδιο

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διεμήνυσε στη Διάσκεψη του Μονάχου ότι θα συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για ειρηνευτικές συνομιλίες μόνο όταν το Κίεβο συμφωνήσει σε ένα κοινό σχέδιο με τους ηγέτες των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Διευκρίνισε ότι αρνείται να συναντηθεί με Ρώσους αξιωματούχους, αλλά αποκλειστικά με τον πρόεδρο της Ρωσίας εάν τηρηθούν οι προϋποθέσεις.

«Ειρηνευτική συμφωνία χωρίς Ουκρανία και Ευρώπη δεν είναι καλή ιδέα»

O Βολοντίμιρ Ζελένσκι σημείωσε ότι ο πόλεμος με τη Ρωσία ενίσχυσε την ενότητα μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ και είναι περήφανος που η Ουκρανία είναι μέρος μιας «τόσο δυνατής» Ευρώπης. Προειδοποίησε ότι είναι σημαντικό να μην χαθεί «αυτή η ενότητα».

«Η σύναψη ειρηνευτικής συμφωνίας χωρίς την Ουκρανία ή την Ευρώπη δεν είναι καλή ιδέα» ξεκαθάρισε, αναφερόμενος στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ που είπε την Τετάρτη ότι μίλησε με τον Ρώσο ηγέτη Βλαντίμιρ Πούτιν οι δύο τους συμφώνησαν να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Δεν υπογράφω συμφωνία στο Μόναχο, όλοι θυμόμαστε τι έγινε εδώ»

«Δεν μπορεί να υπογραφεί ειρηνευτική συμφωνία στο Μόναχο. Γιατί θυμόμαστε τι πράγματα υπογράφτηκαν εδώ. Δεν επαναλαμβάνω τέτοια πράγματα» ξεκαθάρισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας εννοεί την ειρηνευτική



Συμφωνία του Μονάχου του 1938, μεταξύ του Βρετανού πρωθυπουργού Νέβιλ Τσάμπερλεν, του Γάλλου Εντουάρ Νταλαντιέ και των Μπενίτο Μουσολίνι και Αδόλφου Χίτλερ. Αντίθετα με ό,τι πίστευαν Λονδίνο και Παρίσι, η συμφωνία αποθράσυνε τον Χίτλερ με συνέπεια να ξεσπάσει ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος.

«Η Ουκρανία θα χρειαστεί να διπλασιάσει τον στρατό της, αν δεν γίνει μέλος του ΝΑΤΟ» σημείωσε. «Αν δεν έχουμε ΝΑΤΟ, πραγματικό ΝΑΤΟ, θα κάνουμε ΝΑΤΟ στην Ουκρανία. Σημαίνει ότι πρέπει να διπλασιάσουμε τον στρατό μας, τους στρατιώτες μας. Έχουμε 110 ταξιαρχίες. Η Ρωσία έχει 220 ταξιαρχίες», δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Ποτέ δεν μας είδαν στις ΗΠΑ ως μέλος του ΝΑΤΟ»

Ο Ουκρανός ηγέτης αναγνώρισε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αντίθετες με την ένταξη του Κιέβου στη συμμαχία, προσθέτοντας ότι πιστεύει ότι η Ουάσινγκτον δεν είχε ποτέ στην πραγματικότητα δει την Ουκρανία ως μέλος του ΝΑΤΟ, και ότι «απλώς μιλούν γι' αυτό».





Coordination of joint efforts, the 16th package of sanctions against Russia, and progress in Ukraine's EU accession negotiations were the key topics of our meeting with @eucopresident António Costa and President of the European Commission @vonderleyen in Munich.



The future of… pic.twitter.com/uhA6SWjf5v — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 14, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.