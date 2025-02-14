Ο Marius Borg Høiby, ο 28χρονος γιος της μελλοντικής βασίλισσας της Νορβηγίας κατηγορήθηκε για βιασμό τηλεοπτικής παρουσιάστριας.

Η φερόμενη επίθεση έλαβε χώρα στη βασιλική του κατοικία σε «πάρτι στο υπόγειο του κάστρου» με την αστυνομία να πιστεύεται ότι είχε ένα βίντεο από την επίθεση, όπως μεταδίδει η DailyMail.

Η παρουσιάστρια, Linni Meister, 39 ετών, φέρεται να μη θυμόταν την επίθεση και το αντιλήφθηκε μόνο αφού ενημερώθηκε από τους αστυνομικούς, που της έδειξαν τα φερόμενα ενοχοποιητικά στοιχεία.

Ο Borg Høiby, ο οποίος βρίσκεται υπό έρευνα για πολλαπλές υποθέσεις σεξουαλικής επίθεσης και αδικήματα ναρκωτικών, δεν έχει σχολιάσει τις τελευταίες κατηγορίες.

Η επίθεση πιστεύεται ότι έλαβε χώρα το 2018 σε ένα «πάρτι μεταξύ φίλων» στο υπόγειο του Κάστρου Skaugum το 2018, όταν ο Borg Høiby ήταν 21 ετών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.