Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν και ο Αμερικανός ομόλογος του Μάρκο Ρούμπιο συζήτησαν για τη Συρία, τη Γάζα και τον ουκρανο-ρωσικό πόλεμο, όπως επίσης και διμερή θέματα κατά τη διάρκεια της πρώτης κατ’ ίδιαν συνάντησης που είχαν σήμερα στο Μόναχο, δήλωσε πηγή του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ο Φιντάν είπε στον Ρούμπιο για το πώς βλέπει η Τουρκία τα μέτρα που μπορούν να λάβουν οι χώρες της περιοχής κατά του Ισλαμικού Κράτους, ανέφερε η πηγή, προσθέτοντας ότι ζήτησε επίσης να καταστεί μόνιμη η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Οι δύο άνδρες επίσης «συζήτησαν εκτενώς» τις πιθανές εξελίξεις σχετικά με την επίτευξη ειρήνης μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, ανέφερε η πηγή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.