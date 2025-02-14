Διάσκεψη του Μονάχου: Όλες οι εξελίξεις

Η Ευρώπη πρέπει να «ενισχύσει» την άμυνά της και οι ΗΠΑ πρέπει να επικεντρωθούν σε άλλες περιοχές του κόσμου, ξεκαθάρισε στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, λέγοντας χαρακτηριστικά πως με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, «στην Ουάσινγκτον, υπάρχει νέος σερίφης στην πόλη».

«Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό, ως μέρος μιας κοινής συμμαχίας, οι Ευρωπαίοι να ενισχύσουν την άμυνά τους, ενώ η Αμερική εστιάζει σε περιοχές του κόσμου που βρίσκονται σε μεγάλο κίνδυνο», δήλωσε ο Βανς.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ επέκρινε το κατεστημένο της ΕΕ για «αλαζονικές δηλώσεις» σχετικά με τη δημοκρατία και την κατανόηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μίλησε για «λογοκρισία». Προειδοποίησε δε την Ευρώπη για «απειλές εκ των έσω», και υπαναχώρηση από τις αξίες της. Ο Βανς ουσιαστικά ανέφερε ότι θεωρεί «αντιδημοκρατική» την Ευρώπη.

❗️The threat that I worry the most about vis-à-vis Europe is not Russia, it's not China, it's not any other external actor.



What I worry about is the threat from within - the retreat of Europe from some of its most fundamental values, values shared with the United States of…

«Εάν η αμερικανική δημοκρατία μπορεί να επιβιώσει 10 χρόνια κριτικής από την ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ, τότε η Ευρώπη μπορεί να επιβιώσει λίγους μήνες κριτικής από τον Ίλον Μασκ» σημείωσε σκωπτικά.

Σύμφωνα με αναφορές οι Ευρωπαίοι πολιτικοί και αξιωματούχοι που βρίσκονταν στην αίθουσα άκουγαν τον Αμερικανό αντιπρόεδρο σαστισμένοι, καθώς τους παρομοίαζε με τους κομμουνιστές ηγέτες του Ψυχρού Πολέμου.

Θα εργαστούμε για να επιταχύνουμε τις διαδικασίες ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ ανακοίνωσε από πλευράς της η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Σημειώνεται ότι η συνάντηση του Τζέι Ντι Βανς με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ολοκληρώθηκε.

