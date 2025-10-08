Μάντσεστερ: Πίστη στο Ισλαμικό Κράτος είχε ορκιστεί ο δράστης της επίθεσης στη συναγωγή

Ο άνδρας που επιτέθηκε στη συναγωγή του Μάντσεστερ την περασμένη εβδομάδα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο Εβραίοι πιστοί, είχε τηλεφωνήσει στην αστυνομία για να δηλώσει ότι ενεργούσε εξ ονόματος του Ισλαμικού Κράτους, όπως έγινε γνωστό σήμερα από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία.

Ο Τζιχάντ Αλ Σάμι, 35 ετών, Βρετανός πολίτης συριακής καταγωγής, τηλεφώνησε στην αστυνομία αφού παρέσυρε με το αυτοκίνητό του πεζούς και επιτέθηκε με μαχαίρι σε περαστικούς έξω από τη συναγωγή του Χίτον Παρκ, στη συνοικία Κράμπσολ, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές που επικαλούνται την αστυνομία.

Ένοπλοι αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν τον Αλ Σάμι επί τόπου. Αργότερα έγινε γνωστό ότι οι αστυνομικοί σκότωσαν επίσης κατά λάθος ένα από τα θύματα.

Ένας εκπρόσωπος της Αντιτρομοκρατικής Αστυνομίας Βορειοδυτικής Αγγλίας είπε ότι κατά την πρώτη φάση της επίθεσης ο Αλ Σάμι τηλεφώνησε σε αστυνομικούς και ορκίστηκε πίστη στο Ισλαμικό Κράτος.

Την περασμένη εβδομάδα ο επικεφαλής της Αντιτρομοκρατικής Λόρενς Τέιλορ είπε ότι οι αρχές πίστευαν ότι ο Αλ Σάμι ενδέχεται να είχε επηρεαστεί από ακραία ισλαμιστική ιδεολογία, αλλά θα χρειαζόταν χρόνος μέχρι να εξακριβώσουν όλες τις λεπτομέρειες.

Ο δράστης δεν ήταν γνωστός στην αντιτρομοκρατική, αν και είχε ποινικό μητρώο και πρόσφατα είχε συλληφθεί με την κατηγορία του βιασμού αλλά αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, είπε ο Τέιλορ.

Δικάζονται δύο άνδρες που σχεδίαζαν επίθεση εναντίον της εβραϊκής κοινότητας

Στο μεταξύ, ξεκίνησε σήμερα η δίκη δύο ανδρών που σύμφωνα με τους εισαγγελείς σχεδίαζαν μια επίθεση, εμπνευσμένη από το Ισλαμικό Κράτος, εναντίον της εβραϊκής κοινότητας της βορειοδυτικής Αγγλίας, με σκοπό «να σκοτώσουν εκατοντάδες αθώους ανθρώπους».

Ο Ουαλίντ Σααντάουι, 38 ετών και ο Αμάρ Χουσέιν, 52 ετών, κατηγορούνται για σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών ενώ ο αδελφός του πρώτου, ο 36χρονος Μπιλέλ Σααντάουι, κατηγορείται για απόκρυψη πληροφοριών σχετικών με τρομοκρατικές ενέργειες. Και οι τρεις έχουν δηλώσει αθώοι.

Ο δικαστής Μαρκ Γουόλ είπε στους ενόρκους ότι η υπόθεση δεν έχει καμία σχέση με τη φονική επίθεση στη συναγωγή του Μάντσεστερ και η χρονική στιγμή που διεξάγεται η δίκη είναι απλώς συμπτωματική.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, οι δύο πρώτοι κατηγορούμενοι «είναι εναγκαλιστεί τις απόψεις του αποκαλούμενου Ισλαμικού Κράτους (…) και ήταν προετοιμασμένοι να διακινδυνεύσουν τη ζωή τους» για να γίνουν «μάρτυρες». Όταν συνελήφθη, τον Μάιο του 2024, ο Ουαλίντ Σααντάουι είχε κανονίσει να φέρει λαθραία στη Βρετανία δύο επιθετικά τουφέκια, ένα αυτόματο πιστόλι και πυρομαχικά, ενώ θα του παραδίδονταν αργότερα και άλλα τρία όπλα, είπε ο εισαγγελέας Χαρπίτ Σάντου. Τα τουφέκια, που ήταν «ικανά να προκαλέσουν ανυπολόγιστη ζημιά», ήταν παρόμοια με εκείνα που χρησιμοποιήθηκαν το 2015 στις επιθέσεις στο Παρίσι, όπου σκοτώθηκαν 130 άνθρωποι, πρόσθεσε.

Ο έτερος των κατηγορουμένων, ο Αμάρ Χουσέιν, διέκοψε τον εισαγγελέα φωνάζοντας «Πόσα μωρά;».

Σύμφωνα με τον Σάντου, το σχέδιο των δύο βασικών κατηγορουμένων ήταν «να εντοπίσουν μια συγκέντρωση Εβραίων, στους οποίους θα μπορούσαν να επιτεθούν» μαζί με έναν τρίτο άνδρα που πίστευαν ότι λεγόταν «Φαρούκ». «Επιπλέον, σκόπευαν να σκοτώσουν όποιον αστυνομικό τους έμπαινε εμπόδιο», πρόσθεσε.

Ο Ουαλίντ Σααντάουι και ο Αμάρ Χουσέιν συνελήφθησαν επειδή ο «Φαρούκ», για τον οποίον νόμιζαν ότι «ήθελε να σκοτώσει εκατοντάδες αθώους, όπως και αυτοί», ήταν στην πραγματικότητα μυστικός αστυνομικός.

Ο Μπιλέλ Σααντάουι δεν θα συμμετείχε στην επίθεση αλλά συμμεριζόταν τις απόψεις του Ισλαμικού Κράτους και ο αδελφός του, ο Ουαλίντ, του είχε δώσει χρήματα για να φροντίσει την οικογένειά του μετά τον θάνατό του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

