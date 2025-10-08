Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δεν θα παραστεί τελικά στην αυριανή υπουργική σύνοδο στο Παρίσι, η οποία έχει ως θέμα τη μεταπολεμική μετάβαση στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Αν και ο Ρούμπιο αναμενόταν να συμμετάσχει στη συνάντηση, πέντε διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι αυτό δεν κατέστη δυνατόν λόγω της διακοπής λειτουργίας του ομοσπονδιακού κράτους (shutdown) στις ΗΠΑ. Δύο από τις ίδιες πηγές επιβεβαίωσαν αργότερα ότι η απουσία του σχετίζεται με το συγκεκριμένο ζήτημα, ενώ μια τρίτη επιβεβαίωσε την αλλαγή στα αρχικά σχέδια.

Παρά την απουσία του υπουργού, οι ίδιες πηγές σημειώνουν πως είναι πιθανό να παραστεί άλλος Αμερικανός αξιωματούχος, χωρίς όμως να έχει διευκρινιστεί ακόμη ποιος θα είναι αυτός.

Ευρωπαϊκή διπλωματική πηγή χαρακτήρισε ουσιαστικής σημασίας τη συμμετοχή των ΗΠΑ, τονίζοντας ότι «τίποτα δεν θα προχωρήσει χωρίς την Ουάσινγκτον». Η αμερικανική πρεσβεία στο Παρίσι λειτουργεί με περιορισμούς λόγω του shutdown.

Πηγή: skai.gr

