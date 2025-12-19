Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Αναφορές για ανθρώπους που «πανηγύριζαν» μετά την πρόσφατη τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μποντάι της Αυστραλίας δέχθηκε η αστυνομία του Μάντσεστερ, σύμφωνα με τον αρχηγό της δύναμης, Σερ Στίβεν Γουότσον.

Μιλώντας σε εκδήλωση της δεξαμενής σκέψης "Policy Exchange", χαρακτήρισε τη συμπεριφορά αυτή «δυσάρεστη» και «αηδιαστική».

«Είχα αναφορές ότι υπήρχαν άνθρωποι στο Μάντσεστερ που γιόρταζαν την επίθεση στο Μπόντι με τρόπους που είναι απλώς αηδιαστικοί», είπε ο Γουότσον τονίζοντας πως «πρέπει να φτάσουμε στην καρδιά του προβλήματος επειδή υπάρχουν πράγματα που είναι νόμιμα, αλλά είναι απαράδεκτα, και ό,τι είναι απαράδεκτο μπορεί, με την πάροδο του χρόνου, να γίνει παράνομο».

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι η αστυνομία δέχεται τηλεφωνήματα, από παιδιά που θέλουν να πάνε σε εκδηλώσεις για το Χανουκά και ζητούν προστασία.

«Ειλικρινά, θα έπρεπε να ασχολούνται με μπαλόνια και ποδήλατα αλλά αντίθετα ζητούν την παρουσία ένοπλων αστυνομικών. Δεν μπορείς να πεις ότι αυτό είναι ένα γελοίο αίτημα. Καταλαβαίνεις από πού προέρχεται», είπε χαρακτηριστικά ο Γουότσον.

Σημειώνεται ότι στον απόηχο τρομοκρατικής επίθεσης στην Αυστραλία τόσο η αστυνομία του Μάντσεστερ όσο και η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσαν ότι θα συλλαμβάνουν διαδηλωτές που φωνάζουν το σύνθημα «παγκοσμιοποιήστε την ιντιφάντα».

