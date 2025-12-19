Λογαριασμός
«I'm dreaming of a white Christmas»: Το «έστρωσε» σε Σαουδική Αραβία και Κατάρ - Δείτε βίντεο

Βίντεο με χιονοπτώσεις στους μεγάλους αμμόλοφους της Σ. Αραβίας κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, με τους κατοίκους να εμφανίζονται με τα φουσκωτά μπουφάν τους

Χιόνι

«I'm dreaming of a white Christmas» στην... Αραβία; Μια περίοδος συστημάτων χαμηλής πίεσης πάνω από τη Μέση Ανατολή έφερε έντονες χιονοπτώσεις αυτή την εβδομάδα. 

Σε ένα σπάνιο περιστατικό, η αραβική έρημος ένιωσε το απαλό άγγιγμα του λευκού χιονιού την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου στη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ.

Βίντεο με χιονοπτώσεις στους μεγάλους αμμόλοφους της Σαουδικής Αραβίας κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, ενώ Σαουδάραβες κάτοικοι εμφανίζονται με τα φουσκωτά μπουφάν τους, με εκφράσεις έκπληξης και δέους στα μάτια τους.

Μια περίοδος συστημάτων χαμηλής πίεσης πάνω από τη Μέση Ανατολή έφερε έντονες βροχοπτώσεις την τελευταία εβδομάδα. 

Οι κάτοικοι χάρηκαν πολύ που είδαν χιόνι. Οι ενήλικοι έγιναν μεγάλα παιδιά και εθεάθησαν να τραγουδούν και να χορεύουν στο χιόνι μαζί με τα παιδιά τους, γιορτάζοντας το σπάνιο περιστατικό. 

Εν τω μεταξύ, στο Κατάρ, πυκνά στρώματα χιονιού κάλυψαν μεγάλες περιοχές. Πυκνά σκοτεινά σύννεφα γέμισαν τον ουρανό, δημιουργώντας ένα μαγευτικό τοπίο γκριζόλευκου.

