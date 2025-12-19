Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο του Λονδίνου, όταν ένα πακέτο που κρίθηκε ύποπτο οδήγησε τις αρχές σε άμεσο αποκλεισμό της ευρύτερης περιοχής γύρω από το βρετανικό κοινοβούλιο.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο πυροτεχνουργών, ενώ επιστρατεύτηκε ειδικό ρομπότ εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών για να προσεγγίσει το «ύποπτο δέμα».

Οι ειδικοί παρακολουθούσαν την επιχείρηση μέσω κάμερας, προκειμένου να αξιολογήσουν την επικινδυνότητά του.

Police locked down Westminster after a suspicious package near College Green prompted a bomb squad response and a controlled explosion.



The item was later found to contain Christmas cards addressed to Labour MP Miatta Fahnbulleh. #Westminster pic.twitter.com/r7O5oOyIrD — BPI News (@BPINewsOrg) December 18, 2025

Ωστόσο λίγο αργότερα οι αρχές ήρθαν αντιμέτωπες με μια απρόσμενη αποκάλυψη. Το αντικείμενο που είχε θέσει σε συναγερμό τις αρχές δεν ήταν τίποτα περισσότερο από ένα κιβώτιο με χριστουγεννιάτικες κάρτες.

Σύμφωνα με το Sky News, το επίμαχο κουτί έφερε το όνομα της Μιάτα Φάνμπουλεχ, βουλευτή και υφυπουργού της κυβέρνησης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ανέμενε την παραλαβή των συγκεκριμένων καρτών, οι οποίες όμως δεν έφτασαν ποτέ στον προορισμό τους, προκαλώντας αντ' αυτού την κινητοποίηση της αστυνομίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.