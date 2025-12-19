Λογαριασμός
Δέμα με... χριστουγεννιάτικες κάρτες προκάλεσε συναγερμό έξω από το βρετανικό κοινοβούλιο

Το επίμαχο κουτί έφερε το όνομα της Μιάτα Φάνμπουλεχ, βουλευτή και υφυπουργού της βρετανικής κυβέρνησης 

Βρετανία

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης 

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο του Λονδίνου, όταν ένα πακέτο που κρίθηκε ύποπτο οδήγησε τις αρχές σε άμεσο αποκλεισμό της ευρύτερης περιοχής γύρω από το βρετανικό κοινοβούλιο.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο πυροτεχνουργών, ενώ επιστρατεύτηκε ειδικό ρομπότ εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών για να προσεγγίσει το «ύποπτο δέμα». 

Οι ειδικοί παρακολουθούσαν την επιχείρηση μέσω κάμερας, προκειμένου να αξιολογήσουν την επικινδυνότητά του.

Ωστόσο λίγο αργότερα οι αρχές ήρθαν αντιμέτωπες με μια απρόσμενη αποκάλυψη. Το αντικείμενο που είχε θέσει σε συναγερμό τις αρχές δεν ήταν τίποτα περισσότερο από ένα κιβώτιο με χριστουγεννιάτικες κάρτες.

Σύμφωνα με το Sky News, το επίμαχο κουτί έφερε το όνομα της Μιάτα Φάνμπουλεχ, βουλευτή και υφυπουργού της κυβέρνησης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ανέμενε την παραλαβή των συγκεκριμένων καρτών, οι οποίες όμως δεν έφτασαν ποτέ στον προορισμό τους, προκαλώντας αντ' αυτού την κινητοποίηση της αστυνομίας.

