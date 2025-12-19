Ο 48χρονος Πορτογάλος Κλαούντιο Νέβες Βαλέντε ταυτοποιήθηκε ως ο δράστης της επίθεσης στο Πανεπιστήμιο Μπράουν, αφού οι αρχές τον εντόπισαν νεκρό σε αποθήκη στο Νιου Χάμσαϊρ, έπειτα από εξαήμερο ανθρωποκυνηγητό σε πολλές πολιτείες.

Ο Βαλέντε είχε σπουδάσει στο πανεπιστήμιο Μπράουν πριν από περίπου 25 χρόνια. Σύμφωνα με την πρόεδρο του Ιδρύματος, Κριστίνα Πάξον, ήταν εγγεγραμμένος στο πανεπιστήμιο της Ivy League από το φθινόπωρο του 2000 έως την άνοιξη του 2001 και σπούδαζε για διδακτορικό στη Φυσική. Ωστόσο, τόνισε ότι «δεν είχε καμία τρέχουσα ενεργή σχέση» με το Μπράουν, την στιγμή της επίθεσης.

BREAKING: Authorities have identified the suspect in Saturday's mass shooting at Brown University as Portuguese national Claudio Manuel Neves-Valente.



The 48-year-old was found dead of a self-inflicted gunshot wound in a New Hampshire storage facility. pic.twitter.com/TA4m7M6qNf — Fox News (@FoxNews) December 19, 2025

Οι αξιωματούχοι ανέφεραν επίσης ότι - δύο ημέρες μετά τους πυροβολισμούς της 13ης Δεκεμβρίου στο Μπράουν - ο Βαλέντε σκότωσε έναν καθηγητή του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης (MIT), επίσης πορτογαλικής καταγωγής, μέσα στο σπίτι του στην Μπρούκλαϊν, στη Μασαχουσέτη, κάπου 80 χιλιόμετρα από την Πρόβιντενς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θύτης και θύμα ήταν συμφοιτητές στο Instituto Superior Tecnico της Πορτογαλίας.

BREAKING: Authorities say Claudio Manuel Neves-Valente carried out the Brown University attack and is also responsible for the murder of MIT professor Nuno F.G. Loureiro in Brookline, Massachusetts. pic.twitter.com/5qTfOpRn3m — Fox News (@FoxNews) December 19, 2025

Είχε πράσινη κάρτα μέσω λοταρίας

Ο Βαλέντε είχε λάβει άδεια παραμονής στις ΗΠΑ (πράσινη κάρτα) με το πρόγραμμα παροχής βίζας μέσω λοταρίας.

«Ο Κλαούντιο Μανουέλ Νέβες Βαλέντε, ο δράστης της επίθεσης στο πανεπιστήμιο Brown, εισήλθε στις ΗΠΑ το 2017 χάρη στο πρόγραμμα Diversity Visa Lottery (DV1)και έλαβε πράσινη κάρτα. Το φρικτό αυτό πρόσωπο δεν θα έπρεπε να έχει ποτέ λάβει άδεια να εισέλθει στη χώρα μας», έγραψε στο Χ η Αμερικανίδα υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ, ζητώντας την αναστολή του προγράμματος.

«Δίνω αμέσως εντολή στην υπηρεσία Ιθαγένειας και Μετανάστευσης (USCIS) να αναστείλει το πρόγραμμα DV1 προκειμένου να μην πέσουν και άλλοι Αμερικανοί θύματα αυτού του καταστροφικού προγράμματος», τόνισε η Νόεμ.

Πηγή: skai.gr

