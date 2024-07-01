Η οικογένεια του Τζο Μπάιντεν τον προέτρεψε να παραμείνει στην κούρσα για την προεδρία, παρά την καταστροφική επίδοση στο ντιμπέιτ την περασμένη εβδομάδα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των αμερικανικών ΜΜΕ, ανώτεροι δημοκράτες και δωρητές ρίχνουν ευθύνες στους συμβούλους του τον προετοίμασε για το ντιμπέιτ.

Ο πρόεδρος με τη σύζυγο, τα παιδιά και τα εγγόνια του πήγαν στο Καμπ Ντέιβιντ την Κυριακή, όπου συζήτησαν το πολιτικό του μέλλον και προσπάθησαν να τον πείσουν -σύμφωνα με τους New York Times - ότι είναι ικανός να υπηρετήσει άλλα τέσσερα χρόνια ως πρόεδρος των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Associated Press ανέφερε ότι οι ισχυρότερες φωνές που εκλιπαρούν τον Μπάιντεν να αντισταθεί στην πίεση να εγκαταλείψει ήταν η σύζυγός του, Τζιλ, και ο γιος του Χάντερ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Χάντερ καταδικάστηκε για κακούργημα, αφού η κριτική επιτροπή τον έκρινε ένοχο για παράνομη χρήση ναρκωτικών και κατοχή όπλου.

Το ταξίδι στο Camp David είχε προγραμματιστεί προηγουμένως, προκειμένου να φιλοξενήσει μια φωτογράφηση με την Annie Leibovitz για το επερχόμενο Εθνικό Συνέδριο των Δημοκρατικών.

Οι συγγενείς του προέδρου λέγεται επίσης ότι ήταν επικριτικοί για τον τρόπο με τον οποίο οι στενότεροι σύμβουλοί του τον είχαν προετοιμάσει για τη συζήτηση.

Πηγή: skai.gr

