Γαλλία: Συνελήφθησαν 2 σκηνοθέτες για σεξουαλική βία

Οι γάλλοι σκηνοθέτες Μπενουά Ζακό (Benoit Jacquot) και Ζακ Ντουαγιόν (Jacques Doillon), που κατηγορούνται από ηθοποιούς όπως η Ζυντίτ Γκοντρές για σεξουαλική βία, τέθηκαν υπό κράτηση στην Υπηρεσία προστασίας Ανηλίκων, έγινε γνωστό από δικαστικές πηγές.

Στις αρχές του Φεβρουαρίου, η 52χρονη ηθοποιός προκάλεσε θύελλα όταν κατηγόρησε διαδοχικά τον Μπενουά Ζακό για βιασμούς και αργότερα τον Ζακ Ντουαγιόν για σεξουαλική επίθεση και στην συνέχεια κατέθεσε μήνυση.

Ο Μπενουά Ζακό και η Ζυντίτ Γκοντρές, γεννημένη τον Μάρτιο 1972, ξεκίνησαν την σχέση τους την άνοιξη 1986. Εζησαν μαζί ανοικτά, αγόρασαν μαζί διαμέρισμα στο Παρίσι, μέχρι τον χωρισμό τους το 1992.

#UPDATE French authorities on Monday detained leading film directors Benoit Jacquot and Jacques Doillon for questioning over accusations of sexual abuse, sources close to the case said. pic.twitter.com/Za1RPRoChA — AFP News Agency (@AFP) July 1, 2024

Η ηθοποιός έχει καταγγείλει ότι η σχέση ήταν εξουσιαστική και διεστραμμένη.

Δύο ακόμη ηθοποιοί έχουν καταθέσει μήνυση κατά του Μπενουά Ζακό: η Ζυλιά Ρουά για σεξουαλική επίθεση και η Ιζίλντ λε Μπεσκό για βιασμούς κατά ανηλίκου άνω των 15 ετών και βιασμούς που διαπράχθηκαν κατά την περίοδο 1998 - 2007.

Η έρευνα της εισαγγελίας του Παρισιού αφορά την διάπραξη βιασμού επί ανηλίκου 15 ετών από πρόσωπο που διαθέτει εξουσία, για ενδοοικογενειακή βία και για σεξουαλική επίθεση κατά ανηλίκου μεγαλύτερου των 15 ετών από πρόσωπο που διαθέτει εξουσία.

Αρνούνται τις κατηγορίες οι σκηνοθέτες

Οι δύο σκηνοθέτες, που αποκρούουν τις κατηγορίες, έφθασαν νωρίς το πρωί στην Περιφερειακή Διεύθυνση της Δικαστικής Αστυνομίας στο Παρίσι συνοδευόμενοι από τις συνηγόρους τους.

Ο Μπενουά Ζακό «θα τοποθετηθεί επιτέλους ενώπιον της δικαιοσύνης», δήλωσε η συνήγορός του καταγγέλλοντας ως «επικριτέα» την κράτησή του, ενώ σύμφωνα με την συνήγορο του Ζακ Ντουαγιόν, 36 χρόνια μετά τα γεγονότα, δεν εκπληρώνονται οι νομικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για την κράτησή του.

Και οι δύο δικηγόροι κατήγγειλαν παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας των πελατών τους και την επικοινωνιακή προβολή των δικαστικών διαδικασιών.

Σύμφωνα με πηγές της έρευνας, η επιβολή καθεστώτος κράτησης θα επιτρέψει την αντιπαράθεση ανάμεσα στους σκηνοθέτες και σε ορισμένες από τις μηνύτριες, ανάμεσά τους και την Ζυντίτ Γκοντρές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

