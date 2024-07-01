Ράλι έκαναν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα το πρωί, με τις γαλλικές μετοχές να ηγούνται της ανόδου, μετά τον πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών στη Γαλλία όπου ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός (RN) κατέγραψε ιστορικά κέρδη αλλά με μικρότερο ποσοστό απ’ ό,τι είχε διαφανεί σε κάποιες δημοσκοπήσεις.

Ο γαλλικός δείκτης των blue-chip CAC 40 κατέγραψε άλμα 2,6% σημειώνοντας τα μεγαλύτερα κέρδη μεταξύ των περιφερειακών αγορών, ενώ οι μετοχές των βασικών τραπεζών της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των BNP Paribas, Societe Generale και Credit Agricole, ενισχύθηκαν μεταξύ 4,8% και 7,9%.

Αυτό βοήθησε τον πανευρωπαϊκό δείκτη STOXX 600 να ενισχυθεί κατά 1% στις 10:09 ώρα Ελλάδας, ύστερα από τέσσερις διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις.

Ο CAC 40 έκλεισε την Παρασκευή στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε και πλέον μηνών εν μέσω ανησυχιών για τη δημοσιονομική πειθαρχία της Γαλλίας υπό μία νέα κυβέρνηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

