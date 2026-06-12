Γκριμάλντο: «Η Ισπανία είναι στα φαβορί για την κατάκτηση του Μουντιάλ»

Την πεποίθησή του ότι η Ισπανία συγκαταλέγεται στα φαβορί για την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026 εξέφρασε ο Άλεξ Γκριμάλντο, λίγες ημέρες πριν από την πρεμιέρα της «ρόχα» στη διοργάνωση απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι.

Ο 30χρονος αριστερός μπακ, σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), στάθηκε στην αυτοπεποίθηση και το υψηλό επίπεδο ποιότητας που διαθέτει η εθνική ομάδα της χώρας του.

«Βλέπω την Ισπανία ανάμεσα στα φαβορί. Υπάρχουν αρκετές ομάδες που μπορούν να κατακτήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο και θεωρώ πως είμαστε μία από αυτές. Η Γαλλία, η Πορτογαλία, η Αγγλία, η Γερμανία, ενώ η Βραζιλία και η Αργεντινή θα είναι πάντα υπολογίσιμες δυνάμεις. Ωστόσο, η Ισπανία μπορεί να νικήσει όλες αυτές τις ομάδες και το έχει αποδείξει πρόσφατα», τόνισε.

Αναφερόμενος στο αήττητο σερί της Ισπανίας, που αριθμεί πλέον 30 αγώνες, ο διεθνής αμυντικός υπογράμμισε ότι το παρελθόν δεν παίζει ρόλο στη διοργάνωση. «Η ομάδα έχει μεγάλη αυτοπεποίθηση και πολύ ενθουσιασμό για να πραγματοποιήσει μία μεγάλη πορεία. Διαθέτουμε πολύ μεγάλο δυναμικό», σημείωσε.

Ο ποδοσφαιριστής της Λεβερκούζεν στάθηκε και στη δική του αγωνιστική παρουσία, επισημαίνοντας ότι μπορεί να προσφέρει πολλά στο επιθετικό κομμάτι χωρίς να υστερεί αμυντικά. «Είμαι ένας μπακ που βοηθά πολύ στην επίθεση. Αυτό κάνει αρκετούς να πιστεύουν ότι δεν μπορώ να αμυνθώ, όμως αμύνομαι σε όλη την καριέρα μου. Βρίσκομαι σε πολύ υψηλό επίπεδο τα τελευταία χρόνια και αυτό με έφερε εδώ», δήλωσε.

Παράλληλα, δεν έκρυψε την επιθυμία του να επιστρέψει κάποια στιγμή στο ισπανικό πρωτάθλημα. «Δεν το κρύβω, η επιστροφή μου στην Ισπανία αποτελεί στόχο για το μέλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όσο για τον ανταγωνισμό με τον Μαρκ Κουκουρέγια για τη θέση στο αριστερό άκρο της άμυνας, ο Γκριμάλντο ξεκαθάρισε πως η σχέση τους είναι εξαιρετική.

«Έχουμε μία πολύ υγιή σχέση. Από την πρώτη ημέρα τα πήγαμε πολύ καλά. Είναι ο παίκτης με τον οποίο μιλάω περισσότερο στην εθνική ομάδα. Οι επιλογές ανήκουν στον προπονητή, όμως εμείς στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Το σημαντικότερο είναι πάντα η ομάδα», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.