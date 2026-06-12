Μουντιάλ 2026: Ατομικό για Σαλιμπά, προληπτική διαχείριση για Τεό Ερναντές

Χωρίς τους Γουίλιαμ Σαλιμπά και Τεό Ερναντές θα πραγματοποιηθεί η προπόνηση της εθνικής Γαλλίας την Παρασκευή (13/6), τέσσερις ημέρες πριν από την πρεμιέρα των «τρικολόρ» στο Μουντιάλ 2026 απέναντι στη Σενεγάλη.

Σύμφωνα με το τεχνικό επιτελείο της Γαλλίας, ο Σαλιμπά θα ακολουθήσει ατομικό πρόγραμμα, ενώ ο Τεό Ερναντές θα προφυλαχθεί για προληπτικούς λόγους. Από τη γαλλική ομάδα ξεκαθαρίζουν, πάντως, πως δεν υπάρχει ανησυχία για τη συμμετοχή τους στον εναρκτήριο αγώνα της διοργάνωσης.

Ο αμυντικός της Άρσεναλ αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στη μέση εδώ και αρκετές εβδομάδες. Εξαιτίας της καθυστερημένης ενσωμάτωσής του στην αποστολή, μετά τον τελικό του Champions League ανάμεσα στην Άρσεναλ και την Παρί Σεν Ζερμέν, είχε απουσιάσει από το πρώτο φιλικό προετοιμασίας με την Ακτή Ελεφαντοστού στις 4 Ιουνίου.

Αγωνίστηκε στη συνέχεια στο πρώτο ημίχρονο της φιλικής αναμέτρησης με τη Βόρεια Ιρλανδία στις 8 Ιουνίου, πριν αντικατασταθεί από τον Μαξάνς Λακρουά. Αντίθετα, ο Τεό Ερναντές βρέθηκε στο αρχικό σχήμα και στα δύο τελευταία παιχνίδια προετοιμασίας της εθνικής Γαλλίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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