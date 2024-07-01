Ο Σοσιαλιστής Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε σήμερα ότι εξακολουθεί «να ελπίζει στην κινητοποίηση της γαλλικής αριστεράς», μετά τον πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών στη Γαλλία, εκτιμώντας ότι η γειτονική χώρα πρέπει να αντιμετωπίσει την άκρα δεξιά υιοθετώντας «προοδευτικές πολιτικές», όπως κάνει η Ισπανία «εδώ και έξι χρόνια».

«Εξακολουθώ να ελπίζω στην κινητοποίηση της γαλλικής αριστεράς», δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena Ser o Σάντσεθ, υπογραμμίζοντας «τη σημασία να βασιζόμαστε σε προοδευτικές πολιτικές, σε προοδευτικές κυβερνήσεις που αποδεικνύουν, όπως το κάνει η ισπανική κυβέρνηση, ότι τα ψέματα και τα fake news μπορούν να αποδομηθούν».

Ο Ισπανός πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν θεωρεί «δεδομένη τη νίκη της άκρας δεξιάς», επισημαίνοντας ότι «κερδίζουμε πάντα απέναντι στην άκρα δεξιά κυβερνώντας, υιοθετώντας προοδευτικές πολιτικές», αναφερόμενος στο παράδειγμα της Ισπανίας τα τελευταία «έξι χρόνια».

«Για τον λόγο αυτό πιστεύω ότι πρέπει να πολεμήσουμε δημοκρατικά την άκρα δεξιά. Και αυτό πρέπει να γίνει με την κινητοποίηση των πολιτών», κατέληξε ο Σάντσεθ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

