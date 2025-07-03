Πτήση επιβατικού αεροσκάφους της Spring Airlines Japan από τη Σαγκάη με προορισμό το Τόκιο έζησε εφιαλτικές στιγμές, όταν το βράδυ της Δευτέρας το αεροσκάφος έχασε απότομα ύψος μεγαλύτερο των 25.000 ποδιών (περίπου 7.600 μέτρων) μέσα σε μόλις 10 λεπτά, λόγω μηχανικής βλάβης, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

Σύμφωνα με τη New York Post, το Boeing βρισκόταν σε ύψος 36.000 ποδιών με 191 επιβάτες και μέλη πληρώματος όταν σημειώθηκε η απότομη απώλεια ύψους. Το αεροσκάφος κατέβηκε μέχρι τα 10.500 πόδια, προκαλώντας πανικό στην καμπίνα, με ορισμένους επιβάτες να λιποθυμούν και άλλους να αποχαιρετούν τους αγαπημένους τους μέσω μηνυμάτων, πιστεύοντας ότι έφτασε το τέλος.

«Άκουσα έναν μπουμπουνητό και σε δευτερόλεπτα έπεσαν οι μάσκες οξυγόνου. Η αεροσυνοδός έκλαιγε και μας φώναζε να τις φορέσουμε, λέγοντας ότι υπήρξε βλάβη», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας επιβάτης.

«Κοιμόμουν και ξαφνικά άνοιξαν όλες οι μάσκες», σημείωσε άλλος.

🚨 BOEING FLIGHT PLUNGES 26,000 FEET MID FLIGHT 🚨



Oxygen masks deployed as Tokyo-bound flight drops 23,000ft#Boeing pic.twitter.com/jXxupwcEXr pic.twitter.com/DrIcOAkiCr — JUST IN | World (@justinbroadcast) July 2, 2025

Κάποιοι περιέγραψαν πώς ετοίμαζαν πρόχειρες διαθήκες, κοινοποιούσαν PIN τραπεζικών καρτών και ασφαλιστικά στοιχεία στους συγγενείς τους, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να αφήσουν οδηγίες.

Το ιαπωνικό Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανακοίνωσε ότι το σύστημα εντόπισε πρόβλημα στην πίεση της καμπίνας κατά την πτήση, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί συναγερμός.

Το αεροπλάνο προσγειώθηκε εκτάκτως στο αεροδρόμιο Κανσάι της Οσάκα γύρω στις 20:50 τοπική ώρα, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Η αεροπορική εταιρεία προσέφερε στους επιβάτες αποζημίωση μετακίνησης ύψους περίπου 104 δολαρίων και μία διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο.

