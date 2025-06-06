Το Ιράν παρήγγειλε από την Κίνα μεγάλες ποσότητες υλικών για την παραγωγή βαλλιστικών πυραύλων, σύμφωνα με δημοσίευμα της Πέμπτης από τη Wall Street Journal, το οποίο ανέφερε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία επιδιώκει να επανεξοπλιστεί και να επανεξοπλίσει το δίκτυο πληρεξουσίων.

Το ρεπορτάζ ήρθε στη δημοσιότητα εν μέσω των συνεχιζόμενων συνομιλιών Ιράν-ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, οι οποίες ξεκίνησαν τον Απρίλιο. Το Ισραήλ ενημέρωσε τον Λευκό Οίκο ότι δεν θα πλήξει τις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις εκτός εάν οι συνομιλίες αποτύχουν, σύμφωνα με ξεχωριστό δημοσίευμα του Axios.

Το δημοσίευμα της Journal, το οποίο επικαλέστηκε άτομα που γνωρίζουν τη σινοϊρανική συναλλαγή, ανέφερε ότι η Τεχεράνη είχε παραγγείλει ικανές ποσότητες υπερχλωρικού αμμωνίου για να κατασκευάσει ενδεχομένως έως και 800 πυραύλους. Το υλικό χρησιμοποιείται για την παραγωγή πυραύλων στερεών καυσίμων.

Το υλικό φέρεται να αναμένεται να φτάσει στο Ιράν τους επόμενους μήνες. Το Journal ανέφερε ότι η αποστολή είχε συμφωνηθεί «πριν από μήνες, πιθανώς πριν» την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τον Μάρτιο ότι είχε προτείνει πυρηνικές συνομιλίες στον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Το υπερχλωρικό αμμώνιο παραγγέλθηκε από μια ιρανική οντότητα που ονομάζεται Pishgaman Tejarat Rafi Novin Co από τη Lion Commodities Holdings Ltd. με έδρα το Χονγκ Κονγκ, ανέφερε η Journal.

Ένας αξιωματούχος δήλωσε ότι μέρος του υπερχλωρικού αμμωνίου αναμένεται να σταλεί σε φιλοϊρανικές ομάδες, όπως οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι έχουν επανειλημμένα εξαπολύσει βαλλιστικούς πυραύλους κατά του Ισραήλ, πιο πρόσφατα την Πέμπτη.

Μεγάλο μέρος του υλικού φέρεται να θα παραμείνει στο Ιράν, καθώς η χώρα επισκευάζει τα εργοστάσια παραγωγής πυραύλων που υπέστησαν ζημιές τον Οκτώβριο, όταν το Ισραήλ απάντησε στη δεύτερη άμεση επίθεση του Ιράν περίπου έξι μήνες μετά από μια προηγούμενη επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ένα δημοσίευμα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ανέφερε ότι το Ιράν εργάζεται επίσης για την ανασύνταξη του συστήματος αεράμυνάς του μετά το μπαράζ επιθέσεων του Ισραήλ εναντίον του.

Η Τεχεράνη, της οποίας οι ηγέτες έχουν ορκιστεί να καταστρέψουν το Ισραήλ, χρηματοδοτεί και εξοπλίζει εδώ και καιρό ένα δίκτυο περιφερειακών πληρεξουσίων, τον λεγόμενο «Άξονα της Αντίστασης», που περιλαμβάνει τους Χούθι, τη Χεζμπολάχ και τη Χαμάς καθώς και αυτονομιστικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ.

Το υπερχλωρικό αμμώνιο (NH4ClO4) είναι ένα ισχυρό οξειδωτικό μέσο που χρησιμοποιείται ως προωθητικό πυραύλων, ιδιαίτερα σε στερεά προωθητικά. Είναι ένα λευκωπό άλας, διαλυτό σε νερό και αιθανόλη, και σε συνδυασμό με άλλα καύσιμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δώσει ώθηση σε πυραύλους. Είναι επίσης γνωστό για την χημική αστάθειά του, η οποία έχει προκαλέσει ατυχήματα.

