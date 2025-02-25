Η εταιρεία θαλάσσιων ερευνών Ocean Infinity έχει ξεκινήσει και πάλι, 11 χρόνια μετά, τις έρευνες για τον εντοπισμό του αεροσκάφους της Malaysia Airlines που εξαφανίστηκε το 2014 ενώ εκτελούσε την πτήση MH370 από την Κουάλα Λουμπούρ στο Πεκίνο, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Μεταφορών της Μαλαισίας Άντονι Λόκε.

Ο υπουργός χαιρέτισε «τον εθελοντισμό της Ocean Infinity που αναπτύσσει τα πλοία της» προκειμένου να επαναληφθούν οι έρευνες για το Boeing 777 το οποίο εξαφανίστηκε από τα ραντάρ στις 8 Μαρτίου 2014, με 239 επιβαίνοντες εκ των οποίων 153 Κινέζοι.

Ο Λόκε δεν διευκρίνισε πότε ξεκίνησαν οι έρευνες, ενώ πρόσθεσε ότι οι λεπτομέρειες για τη διάρκειά τους δεν έχουν ακόμη αποφασιστεί.

Η κυβέρνηση της Μαλαισίας είχε επισημάνει στα τέλη Δεκεμβρίου ότι ενέκρινε την έναρξη νέων ερευνών για τον εντοπισμό του αεροσκάφους που εξαφανίστηκε μυστηριωδώς.

Εκτός από τους 153 Κινέζους, στο Boeing επέβαιναν περίπου 40 πολίτες Μαλαισίας και πολίτες άλλων 13 χώρων.

Στις 13 Δεκεμβρίου η κυβέρνηση «δέχθηκε επί της αρχής την πρόταση της Ocean Infinity» να συνεχίσει τις έρευνες «σε μια νέα ζώνη εκτιμώμενου μεγέθους 15.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων στο νότιο τμήμα του Ινδικού ωκεανού», σημείωσε ο Λόκε.

Η κυβέρνηση της Μαλαισίας δεν θα καταβάλει χρήματα στην εταιρεία, αν αυτή δεν εντοπίσει το αεροσκάφος, με βάση τους όρους της συμφωνίας που έχει διάρκεια 18 μήνες, πρόσθεσε.

Παρά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν μετά την αεροπορική τραγωδία, το αεροσκάφος δεν εντοπίστηκε.

Οι έρευνες υπό την Αυστραλία κάλυψαν μια περιοχή 120.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων στον Ινδικό Ωκεανό, όμως δεν βρέθηκε κανένα ίχνος του Boeing, εκτός από μερικά συντρίμμια που ξεβράστηκαν κατά μήκος των ακτών της Αφρικής και σε νησιά του Ινδικού Ωκεανού.

Η Ocean Infinity «μας έπεισε ότι είναι έτοιμη», δήλωσε ο Λόκε. «Για τον λόγο αυτόν η κυβέρνηση της Μαλαισίας προχώρησε σε αυτόν τον δρόμο».

Η Κουάλα Λουμπούρ είχε ζητήσει το 2018 – όταν ανεστάλησαν οι έρευνες-- από την εταιρεία αυτή να αναζητήσει το αεροσκάφος, όμως μάταια.

Διάφορες θεωρίες έχουν εμφανιστεί κατά καιρούς για να εξηγήσουν την εξαφάνιση του αεροσκάφους. Μία από αυτές ανέφερε ότι ο πιλότος του αεροσκάφους, ο 53χρονος τότε Ζαχάριε Άχμαντ Σαχ, το έριξε επίτηδες στον ωκεανό.

Έκθεση που δημοσιεύθηκε από τη Μαλαισία το 2018 επικεντρωνόταν στις παραλείψεις του πύργου ελέγχου και αποκάλυπτε ότι η πορεία του αεροσκάφους είχε αλλάξει χειροκίνητα, χωρίς ωστόσο να καταλήξει σε κάποιο οριστικό συμπέρασμα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.