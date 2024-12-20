Η πτήση MH370 της Malaysia Airlines, συνεχίζει να αποτελεί μέχρι και σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα αεροπορικά μυστήρια στον κόσμο. Δέκα χρόνια μετά την εξαφάνισή της η Μαλαισία συμφώνησε καταρχήν να συνεχίσει τις έρευνες για τα συντρίμμια της αγνοούμενης πτήσης.

Ένα Boeing 777 που μετέφερε 227 επιβάτες και με 12μελές πλήρωμα, εξαφανίστηκε καθ' οδόν από την Κουάλα Λουμπούρ προς το Πεκίνο στις 8 Μαρτίου 2014.

Ο υπουργός Μεταφορών Άντονι Λόουκ είπε ότι η πρόταση για έρευνα σε μια νέα περιοχή στον νότιο Ινδικό Ωκεανό προήλθε από την εταιρεία εξερεύνησης Ocean Infinity, η οποία είχε επίσης πραγματοποιήσει την τελευταία έρευνα για το αεροπλάνο που ολοκληρώθηκε το 2018.

Η εταιρεία θα λάβει 70 εκατομμύρια δολάρια εάν τα συντρίμμια που βρεθούν είναι σημαντικά, είπε ο Λόουκ σε συνέντευξη Τύπου.

«Η ευθύνη και η υποχρέωση και η δέσμευσή μας είναι προς τους πλησιέστερους συγγενείς», είπε.

«Ελπίζουμε αυτή τη φορά να είναι θετική, να βρεθούν τα συντρίμμια και να δώσει παρηγοριά στις οικογένειες».

Οι ερευνητές της Μαλαισίας αρχικά δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο το αεροσκάφος να είχε απομακρυνθεί σκόπιμα από την πορεία του.

Περισσότεροι από 150 Κινέζοι επιβάτες βρίσκονταν στην πτήση, με συγγενείς να ζητούν αποζημίωση από την Malaysia Airlines, την Boeing, την εταιρεία κατασκευής κινητήρων αεροσκαφών Rolls-Royce και τον ασφαλιστικό όμιλο Allianz μεταξύ άλλων.

Η Μαλαισία δέσμευσε το Ocean Infinity το 2018 για να ψάξει στον νότιο Ινδικό Ωκεανό, προσφέροντας να πληρώσει έως και 70 εκατομμύρια δολάρια εάν έβρισκε το αεροπλάνο, αλλά απέτυχε σε δύο προσπάθειες.

Στη συνέχεια ακολούθησε μια υποβρύχια έρευνα από τη Μαλαισία, την Αυστραλία και την Κίνα σε μια περιοχή 120.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων (46.332 τετραγωνικά μίλια) του νότιου Ινδικού Ωκεανού, με βάση τα δεδομένα των αυτόματων συνδέσεων μεταξύ ενός δορυφόρου Inmarsat και του αεροπλάνου.

Πηγή: skai.gr

