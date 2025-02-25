Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ έφτασε την Τρίτη στην Τεχεράνη για συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους, ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, λίγες μέρες αφότου η Μόσχα είχε τις πρώτες συνομιλίες με τις ΗΠΑ μόλις ένα μήνα μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Ο Λαβρόφ θα συζητήσει περιφερειακά και διμερή θέματα με τον Ιρανό ομόλογό του κατά τη διάρκεια του μονοήμερου ταξιδιού του στο Ιράν, ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η επίσκεψη έρχεται μια ημέρα αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν νέο γύρο κυρώσεων με στόχο την πετρελαϊκή βιομηχανία του Ιράν, την κύρια πηγή εισοδήματος της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Σημειώνεται πως η Μόσχα και η Τεχεράνη έχουν αναπτύξει ισχυρότερους αμυντικούς δεσμούς από την έναρξη της σύγκρουσης στην Ουκρανία το 2022.

