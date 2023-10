Μακρόν: Το Ισραήλ να δώσει «ισχυρή» αλλά «δίκαιη» απάντηση στη Χαμάς Κόσμος 23:01, 12.10.2023 linkedin

Αναφερόμενος στην επίλυση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ο πρόεδρος της Γαλλίας είπε πως ο μόνος τρόπος είναι η ίδρυση ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους με εγγυήσεις για την ασφάλεια του Ισραήλ.