Ο Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε σήμερα Παρασκευή την υποστήριξή του για την "πραγματική έναρξη" των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Ουκρανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση "έως το τέλος του μήνα", κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στο Ελιζέ, στο πλευρό του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Μακρόν υποσχέθηκε ότι "η Γαλλία θα συνεχίσει" να στηρίζει την "Ουκρανία σε όλα τα φόρα" κυρίως "σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να προσπαθήσει να πετύχει την πραγματική έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων έως το τέλος του μήνα".

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνει ότι η Ουκρανία πληροί όλες τις προϋποθέσεις για μια ενδεχόμενη έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ, έγινε σήμερα γνωστό στις Βρυξέλλες από διπλωματικές πηγές. Ωστόσο, η απόφαση αυτή απαιτεί ομοφωνία και η Ουγγαρία, σύμμαχος της Ρωσίας, απειλεί να μπλοκάρει τη διαδικασία.



Το Παρίσι θα προμηθεύσει μαχητικά αεροσκάφη Mirage 2000-5 στην Ουκρανία, ανακοίνωσε εξάλλου την Πέμπτη ο Εμανουέλ Μακρόν σε συνέντευξη που παραχώρησε σε γαλλικά τηλεοπτικά δίκτυα. H Γαλλία θα εκπαιδεύσει τους πιλότους, ενώ τα μαχητικά θα μπορούν να επιτίθενται σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε ρωσικό έδαφος.

«Αύριο (Παρασκευή) θα ξεκινήσουμε μια νέα συνεργασία και θα ανακοινώσουμε την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών Mirage 2000-5 στην Ουκρανία που κατασκευάζονται από τον Γάλλο κατασκευαστή Dassault και θα εκπαιδεύσουμε τους Ουκρανούς πιλότους τους στη Γαλλία», δήλωσε ο Μακρόν στη συνέντευξή του στη γαλλική τηλεόραση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

