Ο δήμαρχος της πόλης Νουσέιρατ, στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, σκοτώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης από ισραηλινό πλήγμα, μαζί με άλλους τέσσερις ανθρώπους, ανέφερε σήμερα το νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκαν οι νεκροί.

Ο Ιγιάντ αλ Μαγάρι βρισκόταν στον σταθμό ύδρευσης της πόλης όταν χτυπήθηκε η υποδομή αυτή, «γύρω στις 22.30» το βράδυ της Πέμπτης, είπε ο Μοχάμαντ αλ Σάλχι, ο εκπρόσωπος του νοσοκομείου Αλ Άκσα στο Ντέιρ αλ Μπάλαχ, λίγο νοτιότερα. Μαζί του σκοτώθηκαν και τέσσερα μέλη της οικογένειάς του.

Ο ισραηλινός στρατός, αφού ρωτήθηκε κατ’ επανάληψη από το Γαλλικό Πρακτορείο για αυτό το πλήγμα, ανέφερε σήμερα το απόγευμα ότι «σύντομα» θα εκδώσει μια ανακοίνωση.

Το πρωί τελέστηκε μια προσευχή έξω από το νοσοκομείο και στη συνέχεια η σορός του δημάρχου μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στη Νουσέιρατ για να γίνει η ταφή.

Ο δήμος της Νουσέιρατ και το γραφείο Τύπου της Χαμάς στη Γάζα ανακοίνωσαν ξεχωριστά τον θάνατο του Μαγάρι, κατηγορώντας τον ισραηλινό στρατό.

«Ακούσαμε πολλές εκρήξεις», είπε ένας κάτοικος της Νουσέιρατ, ο Ιμπραχίμ αλ Χου. Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου διαπίστωσαν εξάλλου ότι ο σταθμός ύδρευσης υπέστη ζημιές από την επίθεση.

Πηγή: skai.gr

