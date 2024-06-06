Το Παρίσι θα προμηθεύσει μαχητικά αεροσκάφη Mirage 2000-5 στην Ουκρανία, ανακοίνωσε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα Πέμπτη σε γαλλικά τηλεοπτικά δίκτυα. H Γαλλία θα εκπαιδεύσει τους πιλότους, ενώ τα μαχητικά θα μπορούν να επιτίθενται σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε ρωσικό έδαφος.

«Αύριο (Παρασκευή) θα ξεκινήσουμε μια νέα συνεργασία και θα ανακοινώσουμε την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών Mirage 2000-5 στην Ουκρανία που κατασκευάζονται από τον Γάλλο κατασκευαστή Dassault και θα εκπαιδεύσουμε τους Ουκρανούς πιλότους τους στη Γαλλία», δήλωσε ο Μακρόν στη συνέντευξή του στη γαλλική τηλεόραση.

Ο Γάλλος πρόεδρος ανακοίνωσε επίσης ότι το Παρίσι θα εκπαιδεύσει και 4.500 Ουκρανούς στρατιώτες, διαβεβαιώνοντας τους τηλεθεατές ότι δεν υπάρχουν «αυτή τη στιγμή» Γάλλοι στρατιωτικοί εκπαιδευτές στο ουκρανικό έδαφος. «Θέλουμε επίσης να εκπαιδεύσουμε μια ταξιαρχία», είπε.

❗️ France will supply Ukraine with Mirage 2000 fighter jets, as well as provide pilot training. These fighters will be able to attack military facilities on the territory of Russia.



Paris will also train 4,500 Ukrainian soldiers. pic.twitter.com/W1Q8KOxl5u — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) June 6, 2024

«Παρέχουμε αεροσκάφη Mirage 2000-5 για την προστασία του εδάφους και του εναέριου χώρου της Ουκρανίας. Η εκπαίδευση πιλότων ξεκινά αυτό το καλοκαίρι, με παραδόσεις (μαχητικών) μέχρι το τέλος του έτους. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε την Ουκρανία να αντισταθεί, όχι να κλιμακώσουμε τον πόλεμο. Δημιουργούμε έναν συνασπισμό για την ειρήνη» παρατήρησε. Ωστόσο, τόνισε ότι «η ειρήνη...θα επιτευχθεί μόνο εάν η Ουκρανία μπορέσει να αντισταθεί».

«Η κατάσταση είναι δύσκολη», παραδέχτηκε ο Γάλλος πρόεδρος, προσθέτοντας ότι ο ρωσικός στρατός κατάφερε «βαριά πλήγματα» στην περιοχή του Χαρκόβου.

«Η ειρήνη δεν μπορεί να σημαίνει συνθηκολόγηση της Ουκρανίας», ξεκαθάρισε. «Η ειρήνη πρέπει να έρθει μέσω διαπραγματεύσεων». Αυτή η στιγμή, εκτιμά, δεν έχει φτάσει ακόμη «καθώς η Ρωσία συνεχίζει να προελαύνει».

Τα Mirage 2000 (η έκδοση Mirage 2000-5 είναι η πιο σύγχρονη) είναι μονοκινητήρια, μαχητικά αεροσκάφη πολλαπλών ρόλων, τέταρτης γενιάς. Το Mirage 2000, που εξειδικεύτηκε από την αρχή στις αναχαιτίσεις παντός καιρού, είναι ένα από τα πιο ικανά μαχητικά στον κόσμο με υψηλή ευελιξία στις αερομαχίες με εχθρικά αεροσκάφη. Στο δευτερεύοντα ρόλο του για προσβολές στόχων εδάφους, το Mirage 2000 φέρει πυραύλους, ρουκέτες και βλήματα κατευθυνόμενα από λέιζερ. Υπάρχει και το διθέσιο μοντέλο του αεροσκάφους, το 2000N (διείσδυσης), το οποίο διαθέτει δυνατότητα εκτοξεύσεως πυρηνικών όπλων.

🚨🚨🇫🇷🇺🇦



LA FRANCE VA FOURNIR DES MIRAGE 2000 A L'UKRAINE !!!! pic.twitter.com/sFze9MwiSj — Antoine 🇫🇷 (@thetoitoi) June 6, 2024

Η Γαλλία και οι σύμμαχοι της είμαστε το πλευρό της Ουκρανίας, επισήμανε νωρίτερα ο Γάλλος πρόεδρος κατά τη διάρκεια της τελετής του εορτασμού της 80ης επετείου από την απόβαση της Νορμανδίας, παρουσία ηγετών της διεθνούς κοινότητας.

«Είμαστε εδώ και δεν θα αποδυναμωθούμε», είπε ο Μακρόν στην ομιλία του, παρόντος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελέσνκι και της συζύγου του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν σε μια άλλη τελετή για την απόβαση της Νορμανδίας είπε ότι η Ουκρανία, που βρίσκεται σε πόλεμο με τη Ρωσία, δέχθηκε εισβολή από έναν «τύραννο που έχει πρόθεση να κυριαρχήσει» και ότι η δημοκρατία κινδυνεύει περισσότερο από κάθε άλλη φορά μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ ανακοίνωσε νωρίτερα την Πέμπτη ότι η στρατιωτική συμμαχία δεν σχεδιάζει να στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία, και ότι η Μόσχα δεν αποτελεί «άμεση» απειλή για τις δυτικές χώρες, παρά τις πολεμικές προετοιμασίες χωρών όπως η Γερμανία.



«Το ΝΑΤΟ δεν σχεδιάζει να αναπτύξει δυνάμεις στην Ουκρανία», δήλωσε ο Στόλτενμπεργκ κατά την επίσκεψή του στη Φινλανδία, όπου παραχώρησε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον πρόεδρο της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ.

France stands with Ukraine! 🇫🇷✈️



"We're providing Mirage 2000-5 jets to protect Ukraine's soil and airspace. Training pilots starts this summer, with deliveries by year-end. This is about helping Ukraine resist, not escalating war. We're building a coalition for peace." - Macron… pic.twitter.com/mHdoSGHzS4 — Bandera Fella *-^ (@banderafella) June 6, 2024

