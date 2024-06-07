Μια νέα στρατιωτική ταξιαρχία οπλισμένη με ρωσικά πυραυλικά συστήματα Iskander φαίνεται να σχηματίζεται στη Λευκορωσία, όπως δείχνουν δορυφορικές εικόνες. H είδηση έρχεται στη σκιά των νέων «πυρηνικών απειλών» του Βλαντίμιρ Πούτιν, με τη Λευκορωσία να αποτελεί κράτος δορυφόρο της Ρωσίας.



Δύο νέα υπόστεγα κατασκευάζονται στο έδαφος της στρατιωτικής μονάδας στο Asipovichy, τα οποία μοιάζουν με καταφύγια για τους Iskander που κατασκευάστηκαν πριν από ένα χρόνο. Εκεί ανακατασκευάζεται επίσης ένας εγκαταλελειμμένος στρατώνας και διοικητικό κτίριο. Η Λευκορωσική υπηρεσία του Radio Liberty έλαβε δορυφορικές εικόνες από αυτά τα υπόστεγα.



Η μονάδα πυροβολικού № 12147 φιλοξενεί την 465η ταξιαρχία πυραύλων, μία από τις μεραρχίες της οποίας διαθέτει πυραυλικό σύστημα Iskander-M ικανό να φέρει πυρηνικές κεφαλές. Είναι πιθανό να υπάρχουν δύο τέτοιες μονάδες στη Λευκορωσία.

Μια δορυφορική εικόνα από τις 19 Μαΐου 2024 δείχνει κατασκευαστικές εργασίες σε μεγάλο μέρος της στρατιωτικής βάσης όπου βρίσκονται τα Iskander. Δύο εγκαταλελειμμένα κτίρια, πιθανότατα στρατώνας και καντίνα ή αρχηγείο, ανακατασκευάζονται.



Δύο νέα υπόστεγα, παρόμοια με αυτό που κατασκευάστηκαν πριν από ένα χρόνο για τους Iskander, βρίσκονται επίσης υπό κατασκευή. Δίπλα τους διακρίνονται τα περιγράμματα δύο ακόμη μεγάλων θεμελίων.



Η Λευκορωσία ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο του 2023 ότι έχει θέσει σε λειτουργία τα ρωσικά πυραυλικά συστήματα Iskander, αφού οι χειριστές τους εκπαιδεύτηκαν στη Ρωσία. Οι πύραυλοι είναι ικανοί να πλήξουν στόχους με βεληνεκές έως και 500 χιλιομέτρων, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας της Λευκορωσίας σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.



«Αφού ολοκλήρωσαν τη θεωρητική εκπαίδευση, οι χειριστές πραγματοποίησαν πρακτική εκπαίδευση στα πεδία βολής της Λευκορωσίας» είχε αναφέρει το υπουργείο.

Ο πρόεδρος Πούτιν είχε ανακοινώσει σχέδιο να δώσει στη Λευκορωσία πυραύλους Iskander με πυρηνική ικανότητα. Τα συστήματα παραδόθηκαν τον Δεκέμβριο του 2022 και το Μινσκ ανέλαβε τον πλήρη έλεγχο τον Φεβρουάριο του 2023.

