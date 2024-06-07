Συνεχίζεται ο... βρόμικος πόλεμος της Κόρεας. Πριν από λίγες ημέρες, η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε 150 μπαλόνια γεμάτα με σκουπίδια και περιττώματα στη Νότια Κορέα.



Μια ομάδα Βορειοκορεατών προσφύγων που ονομάζεται Κίνημα Ελεύθερης Βόρειας Κορέας απάντησε, εκτοξεύοντας 10 μπαλόνια προς τη ΛΔΚ.

Πηγή: skai.gr

Μέσα στα μπαλόνια τοποθετήθηκανμε κριτική στο καθεστώς του Κιμ Γιονγκ Ουν, καθώς και μικρά χαρτονομίσματα και flash drives με μουσική K-pop και νοτιοκορεάτικες σαπουνόπερες, «απαγορευμένο υλικό» που αν βρεθεί στην κατοχή σου στον Βορρά μπορεί να σε στείλει σε στρατόπεδο καταναγκαστικής εργασίας…

