Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, σε μια προσπάθεια να διαμορφώσει την πορεία των συνομιλιών για την Ουκρανία, αναμένεται να συναντήσει τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα, στον οποίος σκοπεύει να πει ότι είναι προς το κοινό συμφέρον των Αμερικανών και των Ευρωπαίων να μην «είναι αδύναμοι» απέναντι στον Βλαντιμίρ Πούτιν της Ρωσίας,.

Ο Μακρόν πρόκειται να ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον και να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο εν μέσω διαπραγματεύσεων υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για τον τερματισμό του σχεδόν τριετούς πολέμου στην Ουκρανία.

Στη διάρκεια συνέντευξης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Πέμπτη, ο Μακρόν είπε ότι θα πει στον Τραμπ: «Δεν μπορείς να είσαι αδύναμος απέναντι στον Πρόεδρο Πούτιν. Δεν είναι αυτός ο χαρακτήρας σου, δεν είναι το σήμα κατατεθέν σου, δεν είναι προς το συμφέρον σου. Πώς μπορείς μετά να είσαι αξιόπιστος απέναντι στην Κίνα αν είσαι αδύναμος απέναντι στον Πούτιν;»

Οι πρόσφατες δηλώσεις του Τραμπ, που αντικατοπτρίζουν τη ρητορική του Πούτιν, καθώς και τα σχέδιά του για άμεσες διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα, έχουν ανησυχήσει τους Ευρωπαίους συμμάχους και τους Ουκρανούς αξιωματούχους. Ωστόσο, ο Μακρόν υπαινίχθηκε ότι η στρατηγική του Τραμπ να δημιουργήσει «αβεβαιότητα» στις συνομιλίες με τη Ρωσία θα μπορούσε στην πραγματικότητα να ενισχύσει τη θέση των Δυτικών συμμάχων σε αυτές τις διαπραγματεύσεις.

Ο Πούτιν «δεν ξέρει τι πρόκειται να κάνει ο Τραμπ, νομίζει ότι ο Τραμπ είναι ικανός για τα πάντα», δήλωσε ο Μακρόν. «Αυτή η αβεβαιότητα είναι καλή για εμάς και για την Ουκρανία».

Ο Μακρόν πρόσθεσε ότι θα επιδιώξει να πείσει τον Τραμπ ότι τα συμφέροντα των ΗΠΑ και της Ευρώπης είναι κοινά, λέγοντάς του: «Αν αφήσεις τη Ρωσία να καταλάβει την Ουκρανία, θα γίνει ασταμάτητη».

Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να διαπραγματευτεί με τη συμμετοχή των Ουκρανών και των Ευρωπαίων στο τραπέζι, επανέλαβε ο Μακρόν.

«Θέλουμε ειρήνη, αλλά δεν θέλουμε μια εκεχειρία που να σημαίνει την παράδοση της Ουκρανίας, γιατί αυτό είναι επικίνδυνο. Και γνωρίζουμε ότι αυτό θα οδηγούσε τη Ρωσία να προχωρήσει περισσότερο. Το έχουμε ξαναζήσει», δήλωσε.

Ο Μακρόν εμφανίστηκε επίσης έτοιμος να απαντήσει στο αίτημα του Τραμπ για αύξηση των αμυντικών δαπανών. «Εμείς, οι Ευρωπαίοι, πρέπει να αυξήσουμε την πολεμική μας προσπάθεια», είπε.

Όταν ρωτήθηκε αν εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει γαλλικά στρατεύματα στην Ουκρανία, είπε ότι δεν θα στείλει στρατιώτες για να πολεμήσουν, αλλά μια δύναμη ασφαλείας που θα προσφέρει «εγγυήσεις» μόλις επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία.

«Δεν αποκλείουμε, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας με τους συμμάχους μας, τη δυνατότητα να υπάρχουν δυνάμεις που, μόλις έχει επιτευχθεί ειρήνη, θα μπορούσαν να συμβάλουν στην εγγύηση της ασφάλειας της Ουκρανίας», ανέφερε.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.