Λουκασένκο: Οι ΗΠΑ θέλουν να «ξεσηκώσουν» τη Ρωσία εναντίον της Κίνας

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι θέλει να «ξεσηκώσει» τη Μόσχα εναντίον της Κίνας, εταίρου του Μινσκ και κρίσιμου συμμάχου της Ρωσίας, εν μέσω της επίσπευσης της επαναπροσέγγισης ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Μου φαίνεται πως θα προσπαθήσουν τώρα να ξεσηκώσουν τους Ρώσους εναντίον των Κινέζων. Οι Ρώσοι πρέπει να το σταματήσουν αυτό», είπε, σύμφωνα με ανακοίνωση της προεδρίας, εκτιμώντας πως ένα τέλος της σύγκρουσης στην Ουκρανία θα έχει θετικά και αρνητικά αποτελέσματα για τη Λευκορωσία, κυρίως οικονομικά.

«Δεν ξέρουμε τι θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες (...) Δεν ξέρουμε τι θα ζητήσουν από τους Ρώσους για να τελειώσουν τον πόλεμο» στην Ουκρανία, συνέχισε.

Μετά την τηλεφωνική συνδιάλεξη που είχαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν στις 12 Φεβρουαρίου, η Μόσχα και η Ουάσινγκτον δήλωσαν ότι θέλουν να επανεκκινήσουν τη σχέση τους σε νέες βάσεις και ο Ντόναλντ Τραμπ ανέτρεψε πλήρως την αμερικανική θέση αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, επαναλαμβάνοντας τη ρητορική του Κρεμλίνου για υπευθυνότητα του Κιέβου.

Η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022, με το Κρεμλίνο να λέει ότι το έκανε για να προστατευθεί απέναντι στην απειλή του ΝΑΤΟ και για να αποτρέψει μια διεύρυνση του οργανισμού.

Σύμφωνα με τον Αλεξάντερ Λουκασένκο, μια ενδεχόμενη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν σε μια ευρεία γκάμα θεμάτων, μεταξύ των οποίων το τέλος των αμερικανικών κυρώσεων και η επανάληψη της οικονομικής συνεργασίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία, μπορεί να επηρεάσει τις λευκορωσικές επιχειρήσεις.

«Αν όλες οι ξένες επιχειρήσεις, κατ' αρχάς οι αμερικανικές, στη συνέχεια οι ευρωπαϊκές, επιστρέψουν (στη Ρωσία), δεν θα είναι εύκολο να ανταγωνιστείς», προειδοποίησε.

Μια συμφωνία θα ήταν έτσι «εν μέρει επωφελής για εμάς, εν μέρει όχι».

Η Λευκορωσία υφίσταται βαριές δυτικές κυρώσεις λόγω της καταστολής το 2020 ενός πρωτόγνωρου κινήματος αμφισβήτησης κατά του Αλεξάντρ Λουκασένκο, που βρίσκεται στην εξουσία χωρίς διακοπή από το 1994 σε αυτήν την πρώην σοβιετική δημοκρατία, καθώς και για την επιμελητειακή υποστήριξή της στη ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Λευκορώσος ηγέτης είναι στενός σύμμαχος του Βλαντίμιρ Πούτιν ο οποίος τον αποκάλεσε πρόσφατα «σπουδαίο αδελφό».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.