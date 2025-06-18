Χάκαραν τηλεοπτικά κανάλια στο Ιράν - Καλούν τον κόσμο σε εξέγερση

Πολλά τηλεοπτικά προγράμματα στο Ιράν φαίνεται πως δέχθηκαν κυβερνοεπίθεση, με την προβολή εικόνων και μηνυμάτων που καλούσαν τους πολίτες να εξεγερθούν και να βγουν στους δρόμους σε διαμαρτυρία κατά της κυβέρνησης.

Το Iran International, μέσο προσκείμενο στην αντιπολίτευση, επικαλείται αξιωματούχους που δηλώνουν ότι το περιστατικό επηρέασε μόνο όσους λαμβάνουν τα κανάλια μέσω δορυφορικής λήψης, υποδεικνύοντας πιθανή παρέμβαση στο δορυφορικό σήμα.

Hackers reportedly breached Iranian TV, airing a call for people to take to the streets. pic.twitter.com/njp7SIv0Et — Clash Report (@clashreport) June 18, 2025

