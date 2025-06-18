Λογαριασμός
Χάκαραν τηλεοπτικά κανάλια στο Ιράν - Καλούν τον κόσμο σε εξέγερση

Πολλά κανάλια προβάλουν εικόνες και καλούν τον κόσμο να βγει στους δρόμους για να διαμαρτυρηθεί κατά της ιρανικής κυβέρνησης 

Ιράν_κυβερνοεπίθεση

Πολλά τηλεοπτικά προγράμματα στο Ιράν φαίνεται πως δέχθηκαν κυβερνοεπίθεση, με την προβολή εικόνων και μηνυμάτων που καλούσαν τους πολίτες να εξεγερθούν και να βγουν στους δρόμους σε διαμαρτυρία κατά της κυβέρνησης.

Το Iran International, μέσο προσκείμενο στην αντιπολίτευση, επικαλείται αξιωματούχους που δηλώνουν ότι το περιστατικό επηρέασε μόνο όσους λαμβάνουν τα κανάλια μέσω δορυφορικής λήψης, υποδεικνύοντας πιθανή παρέμβαση στο δορυφορικό σήμα.

TAGS: Ιράν Ισραήλ τηλεόραση
