Μακρόν: Πούτιν σταμάτα επιτέλους τα ψέματα για ειρήνη στην Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν επέκρινε την Πέμπτη τον Ρώσο ομόλογό του, λέγοντας πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν πρέπει να «σταματήσει να λέει ψέματα» ότι θέλει ειρήνη στην Ουκρανία, ενώ συνεχίζει τις επιθέσεις στη χώρα.

«Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να σταματήσει επιτέλους ο πρόεδρος Πούτιν να λέει ψέματα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μακρόν κατά τη διάρκεια επίσκεψης στη Μαδαγασκάρη, λέγοντας ότι ο Ρώσος ηγέτης είπε στους διαπραγματευτές των ΗΠΑ «θέλει ειρήνη», αλλά στη συνέχεια συνεχίζει «να βομβαρδίζει την Ουκρανία».

«Στην Ουκρανία θέλουν μόνο μια απάντηση: Συμφωνεί ο πρόεδρος Πούτιν σε μια άνευ όρων κατάπαυση του πυρός;» διερωτήθηκε ο πρόεδρος της Γαλλίας.

Αναφερόμενος σε αμερικανική πρόταση για μια ειρηνευτική λύση στο ουκρανικό, ο Μακρόν δήλωσε πως το καθεστώς της χερσονήσου της Κριμαίας, που προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014, «δεν αποτελεί ζήτημα τώρα».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει δηλώσει ότι αυτό το έδαφος έχει ήδη «χαθεί» για το Κίεβο, «περιγράφει μια de facto κατάσταση», είπε ο Μακρόν: «Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δώσουμε τα πάντα (στη Ρωσία); Όχι». Το ζήτημα του καθεστώτος της χερσονήσου δεν τίθεται «σε καμία περίπτωση τώρα και δεν είναι στο χέρι μας να το κάνουμε», πρόσθεσε.

Εκπρόσωπος του γαλλικού ΥΠΕΞ δήλωσε παράλληλα πως η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας δεν είναι μια αρχή που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

Μια αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου προβλέπει μεταξύ άλλων de jure αναγνώριση της ρωσικής κυριαρχίας στη χερσόνησο της Κριμαίας.

Κριτική κατά του Πούτιν εξαπέλυσε και ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αφού η Ρωσία έπληξε το Κίεβο με πυραύλους και drones κατά τη διάρκεια της νύχτας, καλώντας τον Ρώσο πρόεδρο να βάλει τέλος στη ρωσική επιθετικότητα, γράφοντας σε ανάρτησή του: «Βλαντιμίρ, ΣΤΑΜΑΤΑ!»

«Δεν είμαι ευχαριστημένος με τα ρωσικά πλήγματα στο ΚΙΕΒΟ. Δεν είναι απαραίτητα και έρχονται σε πολύ κακή χρονική στιγμή,» έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μία ημέρα αφότου είχε δηλώσει ότι ο Ουκρανός ηγέτης παρεμποδίζει τις ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.