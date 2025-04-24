Είναι αρχές Ιανουαρίου και βρισκόμαστε στο Les Gets, ένα χιονοδρομικό κέντρο στις γαλλικές Άλπεις. Ο ήλιος δεν θα ανατείλει για άλλη μια ώρα, αλλά η Sophie Crowther είναι «ετοιμοπόλεμη». Η αποστολή της δύσκολη: πρέπει να ετοιμάσει πρωινό για 25 πλούσιους επισκέπτες.

Είναι η πρώτη μέρα που δουλεύει στα βουνά. Μόλις πριν από λίγες ημέρες, έλαβε ένα τηλεφώνημα που την ενημέρωνε ότι θα έπεφτε με αλεξίπτωτο για να εργαστεί ως σεφ σε ένα πολυτελές σαλέ. Το πάρτι καλωσορίσματος της προηγούμενης βραδιάς ηχεί ακόμα στα αυτιά της, και φτάνει στο σαλέ χωρίς οι καλεσμένοι της να το καταλάβουν.

«Έκανα κυριολεκτικά εμετό καθώς έφτιαχνα αυγά και μπέικον για όλους», δήλωσε η ίδια στο CNN. «Δυστυχώς».

Αυτή είναι η πραγματικότητα της λαμπερής -όχι πάντα- ζωής των «chalet girls» («κορίτσια του σαλέ»), του προσωπικού που εξυπηρετεί κάθε ιδιοτροπία των πλούσιων και διάσημων στα πιο πολυτελή σαλέ του σκι της Ευρώπης.

Κάθε χιονοδρομική περίοδο, εκατοντάδες νέοι -και όχι μόνο- άνθρωποι συρρέουν στις Άλπεις και τα Πυρηναία για να εργαστούν ως σεφ, καθαρίστριες, οδηγοί, νταντάδες και θυρωροί σε τουρίστες που αναζητούν το χιόνι και πληρώνουν αδρά για να το… έχουν.

Ποια είναι τα «κορίτσια του σαλέ»

Τα «κορίτσια του σαλέ» είναι θεσμός στα πιο πολυτελή χιονοδρομικά κέντρα της Ευρώπης. Μια μικρή ομάδα από τα εκατομμύρια που απασχολούνται στη βιομηχανία χειμερινών σπορ της Ευρώπης, αλλά συνώνυμη με τα πολυτελή σαλέ του Σαμονί, του Σεν Αντόν και του Κουρσεβέλ κ.ά.

Οι μισθοί ήταν χαμηλοί, οι ώρες εργασίας πολλές και τα ποτά στα τοπικά μπαρ φτηνά. Ο όρος «chalet girl» άρχισε να εισέρχεται στη βρετανική λαϊκή συνείδηση, φέρνοντας μαζί του την ηδονιστική φήμη ότι κυριαρχούσε στα μπαρ και τα νυχτερινά κέντρα των γαλλικών Άλπεων. Η δουλειά συνεχίζει να προσφέρει την ευκαιρία να περνάς μήνες κάνοντας σκι στα πιο πολυτελή θέρετρα του κόσμου και να πληρώνεσαι για την απόλαυση.

«Είναι τρελό. Θυμάμαι ότι ο Gordon Ramsay έμενε στο σαλέ απέναντι από το σαλέ που έμενε ο David Beckham», δήλωσε η India Hogg στο CNN για το διάστημα που εργαζόταν σε ένα πολυτελές σαλέ. Και πρόσθεσε: «Πρόκειται για ένα διαφορετικό κόσμο». Αλλά, αξίζουν τα σημερινά «κορίτσια του σαλέ» τη φήμη που είχαν οι πρόγονοί τους;

Η ταινία του 2011 «Chalet Girl» αποτελεί μνημείο για το πώς πολλοί αντιλαμβάνονται το επάγγελμα. Η Tamsin Egerton υποδύεται την Georgie ως το αρχετυπικό κορίτσι του σαλέ: σικ, αεικίνητη, φλερτάρει με τους επισκέπτες και ενδιαφέρεται κυρίως για το ποτό μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

«Αυτή η ταινία δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τον κλάδο σήμερα», δήλωσε ο Andy Sturt της VIP Ski στο CNN. Κατ' αρχάς, ο ρόλος αυτός δεν είναι πλέον προνόμιο των κοριτσιών με ιδιωτική εκπαίδευση από τη νότια Αγγλία.

Παλαιότεροι και νυν οικοδεσπότες σε σαλέ, με τους οποίους μίλησε το CNN, δήλωσαν ότι, ενώ ο ρόλος εξακολουθεί να είναι κυρίως γυναικείος, ένας αυξανόμενος αριθμός οικοδεσποτών σε σαλέ είναι άνδρες. Μια γυναίκα οικοδέσποινα που εργάζεται επί του παρόντος σε ένα πολυτελές σαλέ σε γαλλικό θέρετρο, η οποία μίλησε στο CNN ανώνυμα επειδή δεν είχε εξουσιοδοτηθεί από τον εργοδότη της να μιλήσει στα μέσα ενημέρωσης, δήλωσε ότι η ομάδα της ήταν «κατά πλειοψηφία κορίτσια, αλλά όχι με συντριπτική διαφορά».

Ο κλάδος, σύμφωνα με όσους εργάζονται σε αυτόν, έχει γίνει όλο και πιο επαγγελματικός από τότε που ανέπτυξε τη σταθερή φήμη του και το να κερδίσει κανείς μια θέση ως οικοδεσπότης σε σαλέ είναι πλέον έντονα ανταγωνιστικό.

Η εταιρεία πολυτελών σαλέ για σκι, Consensio Chalets, λαμβάνει περίπου 15 αιτήσεις για κάθε διαθέσιμη θέση, δήλωσε στο CNN ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ceri Tinley. Αυτό δίνει σε όσους κάνουν αίτηση στο διάσημο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στο Ηνωμένο Βασίλειο μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας από όσους κάνουν αίτηση για να εργαστούν ως οικοδεσπότες σε σαλέ.

«Έχουμε για τον επερχόμενο χειμώνα περίπου 240 θέσεις στο εξωτερικό. Και πέρυσι, είχαμε 2.000 αιτήσεις», δήλωσε ο Sturt στο CNN. «Φέτος, είχαμε 500 αιτήσεις. Η ζήτηση για τις λίγες θέσεις εργασίας που είναι διαθέσιμες είναι τεράστια και είναι πολύ, πολύ δύσκολο πλέον να βρεις δουλειά στις διακοπές σε σαλέ με τροφοδοσία στις Άλπεις».

Οι ταξιδιωτικοί και εργασιακοί περιορισμοί που θεσπίστηκαν τα τελευταία χρόνια -ιδιαίτερα ως αποτέλεσμα της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση- σήμαινε ότι πολλές εταιρείες αναζητούν να προσλάβουν άτομα με διαβατήρια διπλής υπηκοότητας και αρκετές εταιρείες αναδιπλώθηκαν συνολικά.



Πηγή: skai.gr

